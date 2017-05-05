Apple Watch 上一季度在穿戴装置中销量夺冠

苹果在手机这边的销量难见起色，但 Watch 这边却出乎意料地表现良好。据 Strategy Analytics 的资料，第 2017 年第一季苹果共出货了 350 万只的穿戴装置（也就全是 Apple Watch），比去年同期的 220 万只增长了 59%。这相当于 16% 的市占率，足以将 Fitbit 从原先第一名的位置挤下来，不过 Fitbit 连第二名都没能保住 -- 其 290 万只的销量比去年同期的 450 万只少了 36% 之多，而且还输给了小米的 340 万只。
苹果这是自 2015 年第三季以来首度夺冠，该公司将 Watch Series 2 的成功归功于「更好的造型、强力的行销、与良好的通路曝光率」。但事实上从大环境来看，似乎是 Fitbit 的失败（小米也是小滑落）才让 Apple 上位的，而且在前三名之外的「其他」厂商总出货量由 770 万只暴增到了 1,220 万只，同时他厂的总市占率更由 42.3% 增加到了 55.5% 之多，显见消费者的选择比去年更多元，率先推出穿戴装置的厂商也正在逐渐丧失先行者优势。
至于 Fitbit 到底是哪里出错了呢？或许是 Fitbit 的产品已经原地踏步许久，在市面上同级的竞品愈来愈多；又或者是 Fitbit 试图踏入智能手表领域的步伐太慢，产品也不具有吸引人之处；再或者是负面消息过多？总之，Fitbit 在一月已经不得不减员 110 人，虽然听起来还好，但也代表着公司 6% 的人力了。接下来只能看秋天预备上市的智能手表和无线耳机，能否挽回颓势啦。