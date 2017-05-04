这部双足机器人不需「思考」就能行走





虽然这项技术目前还是需要辅助（手提或靠设定的轨道）才可以左右平衡并正常前进。不过根据该团队的说法，在这几次的实测之中，他们同时也学习到了更多可改进之处，并已在模拟环境下达成可左右平衡行走的设定。所以，接下来很可能就可以看到真正无需辅助即可自动行走的实作版本了。某种程度来讲，小编认为 PER 的技术，就像是把一台需要额外学习平衡的二论机车变得更四轮汽车的操控一样简单，将可有效减低机器人等相关技术对于动态平衡上所需的运算资源与硬件重量。若能将这样的门槛降低，相信未来对于双足机器人的发展将可有很大的帮助才是。