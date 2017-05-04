这部双足机器人不需「思考」就能行走

虽然目前已经有不少机器人懂得自己「行走」了，不过上图这个双足机器人基本上已经算是在「奔跑」了，而且它相对那些倚靠电脑与感测器来运算平衡的机型，采用的是自主稳定的技术，使其可独立以约 16kph 速度往前行，甚至如果能将机器人加大至人类的尺寸，这个机制应该可以将行走速度提升至约 32 ~ 48kph！根据研发单位 IHMC 资深工程师 Jerry Pratt 的描述，这个名为 Planar Elliptical Runner（PER）的研究计划，未来将可应用在一般的跑动机器人上，可以让他们运行起来更为自然并有效率，或该说是更仿生？
现有的双足机器人大多需要仰赖各种感测器及运算资源来进行行走的平衡。而 PER 的设计则是仅需通过单马达驱动机器人的行走结构以椭圆运行，即可自我稳定行走。此技术的厉害之处，是在于它所内建的反应弹性（reactive resilience）机能。简单地讲，就是当机器人的双足感受到了阻力时，马达会懂得在调适力道推动前进，并机械性地调整跟进的后脚来持续稳定步伐，让原本需要大量资源维持平衡前进的双足机器人，可以更轻松地完成行走甚至是奔跑的动作。
虽然这项技术目前还是需要辅助（手提或靠设定的轨道）才可以左右平衡并正常前进。不过根据该团队的说法，在这几次的实测之中，他们同时也学习到了更多可改进之处，并已在模拟环境下达成可左右平衡行走的设定。所以，接下来很可能就可以看到真正无需辅助即可自动行走的实作版本了。某种程度来讲，小编认为 PER 的技术，就像是把一台需要额外学习平衡的二论机车变得更四轮汽车的操控一样简单，将可有效减低机器人等相关技术对于动态平衡上所需的运算资源与硬件重量。若能将这样的门槛降低，相信未来对于双足机器人的发展将可有很大的帮助才是。