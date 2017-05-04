SpaceX 预计 2019 年开始发射卫星网络

我们在去年 11 月的时候首度听到 SpaceX 准备发射 4,425 枚卫星到低地轨道，提供网络服务的消息。但就算卫星设计和火箭发射的技术困难能解决，SpaceX 依然必须要和政府及无线管制单位紧密合作，才能解决频宽和法规上的限制。因此 SpaceX 专职政府卫星事务的副总 Patricia Cooper 在美国参议院的公听会上进一步对 SpaceX 的计划进行说明，寻求政府的支持。
和过去的卫星网络不同，SpaceX 的计划是在离地仅数百公里的低地轨道部署卫星群。这可以大幅缩短延迟，但也意味着 SpaceX 须要大量的卫星才能覆盖全球。如果一切如计划的话（SpaceX 嘛... 还真难讲），从 2019 年开始 SpaceX 将分阶段发射并启用卫星网络系统，大约在 2024 年可以完全整个系统的建置。对 SpaceX 来说，这不仅是一个稳定的收入来源，更重要的是连续五年不断的发射，足以证实火箭重复利用的可靠性，让对使用「二手」火箭有所疑虑的客户，可以放心下单。
不过，SpaceX 面临的问题也是不少的。首先，目前的联邦航空署（FAA）根本不允许这样频繁的发射密度，要大幅放松后 SpaceX 才能照着计划表发射卫星。其次，SpaceX 希望 FCC 能对卫星通讯专用的频道松绑，提供 SpaceX 可以使用的频率，并简化频率取得的流程。最后，SpaceX 也希望能被当成宽频提供者，享有政府提供的宽频基础建设补助金，来完成卫星网的建置。
只要一台支持的机器，就能在世界任何地方享有高速的宽频网络是个颇诱人的前景，但前提是要 SpaceX 凑足资金、取得政府支持、火箭发射也要不再出包才行。而且就算美国政府搞定了，世界各国也各有各的规范与限制，恐怕北美以外要享受到，还有得等呢。