SpaceX 预计 2019 年开始发射卫星网络

欧盟和日本将联合开发速度高于 100Gbps 的光纤网络

欧盟委员会和日本宣布将会共同展开六个研究计划，志于「重新定义网络架构，以提高网络承载数据的效率。」当中的头马为一个名为「STRAUSS」的计划，其将会透过结合新式光分组交换技术、收发器和其他软件层...