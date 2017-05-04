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SpaceX 预计 2019 年开始发射卫星网络

SpaceX 在美国参议院的公听会上揭露讯息，并请求在法令上予以协助。

Andy Yang
2 小时前
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我们在去年 11 月的时候首度听到 SpaceX 准备发射 4,425 枚卫星到低地轨道，提供网络服务的消息。但就算卫星设计和火箭发射的技术困难能解决，SpaceX 依然必须要和政府及无线管制单位紧密合作，才能解决频宽和法规上的限制。因此 SpaceX 专职政府卫星事务的副总 Patricia Cooper 在美国参议院的公听会上进一步对 SpaceX 的计划进行说明，寻求政府的支持。

和过去的卫星网络不同，SpaceX 的计划是在离地仅数百公里的低地轨道部署卫星群。这可以大幅缩短延迟，但也意味着 SpaceX 须要大量的卫星才能覆盖全球。如果一切如计划的话（SpaceX 嘛... 还真难讲），从 2019 年开始 SpaceX 将分阶段发射并启用卫星网络系统，大约在 2024 年可以完全整个系统的建置。对 SpaceX 来说，这不仅是一个稳定的收入来源，更重要的是连续五年不断的发射，足以证实火箭重复利用的可靠性，让对使用「二手」火箭有所疑虑的客户，可以放心下单。

不过，SpaceX 面临的问题也是不少的。首先，目前的联邦航空署（FAA）根本不允许这样频繁的发射密度，要大幅放松后 SpaceX 才能照着计划表发射卫星。其次，SpaceX 希望 FCC 能对卫星通讯专用的频道松绑，提供 SpaceX 可以使用的频率，并简化频率取得的流程。最后，SpaceX 也希望能被当成宽频提供者，享有政府提供的宽频基础建设补助金，来完成卫星网的建置。

只要一台支持的机器，就能在世界任何地方享有高速的宽频网络是个颇诱人的前景，但前提是要 SpaceX 凑足资金、取得政府支持、火箭发射也要不再出包才行。而且就算美国政府搞定了，世界各国也各有各的规范与限制，恐怕北美以外要享受到，还有得等呢。