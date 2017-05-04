温馨提醒：即便是朋友寄来的 Google 文件邀请信，都可能是恶意钓鱼链接啊...

是说，如果你最近真的有遇到这样的状况而且也不小心允许了权限的话，其实只要进入 https://myaccount.google.com/permissions 找到 Google Docs 的 Apps 并且移除掉，应该就能解决这样的问题（虽说「它」短暂地取得了你 Gmail 的完整权限以及联系人的信息啦...）。对于这样的恶意行为，Google 也很快向我们 Engadget 发布官方声明，表示已经将这个恶意帐号与页面撤下，还祭出新更新到安全浏览（阻止你点入不安全链接的那个 Google 页面）、Gmail 与其他反制系统，并已着手避免类似问题再度发生，所以一般使用者对于这次事件应该不需采取特别的措施。



Google 表示，现阶段仅有不到 0.1% 的 Gmail 用户受到这个钓鱼链接的影响，并且已经在一小时内阻止了方面的问题。而尽管这个恶意钓鱼 App 有寻求联系人等相关信息的存取，但官方调查显示没有其他数据有被暴露的问题 -- 等等... 那就是权限想要的信息都已经被要走了吧（默）。所以说，在此还是温馨提醒一下，就算是来自再信任的朋友的信件，在开启前或给予某些应用权限前，还是请多多注意一下再点下确认啊，不然真的就是瞬间就会把自己的隐私资料拱手让人了...