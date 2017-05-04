为追求更简约的设计，P2 的唯一按键就是底部的电源兼蓝牙配对隐藏键。播放及跳过歌曲的指令则分别以新加入的轻拍和摇晃动作取代，也可以透过 iOS 或 Android 的 Beoplay app 改为其他指令，例如闹钟模式（设定时间，然后闹钟会播放音乐；轻拍两次以打盹，摇晃来关闭闹钟）、启动预设 EQ（摇晃来启动或关闭）、继续播放（轻拍两次；其实就是把摇晃指令关掉而已）以及语音控制（轻拍两次来启动 Siri 或 Google 语音助理）。单是闹钟模式就已经大大提升了这款喇叭的实用性呢。上班族也可以拿它去做电话会议。





有一点必须强调：P2 并不是要取代 A1。除了先前提到的分别之外，P2 的音域为 68-21,000 Hz，要比 A1 的 60-24,000 Hz 稍逊一筹；P2 也没有 A1 的无线立体声配对功能及 3.5mm 插孔。不过另一方面，以 HK$1,398 这个定位来说，P2 已经带来了不少惊喜，也有黑色、沙石色和贵族蓝三款颜色供选择，所以它还是值得考虑的。