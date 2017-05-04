没想到才发表了一个星期的 Beoplay P2 便携式蓝牙（4.2）喇叭现在已经在香港上市了，而且价格也相对吸引：HK$1,398（约 1,240 元人民币）。作为 B&O 的副线产品，P2 继续以设计为本，在丹麦设计师 Cecilie Manz 的操刀下，它轻轻模仿鹅卵石的同时要比去年的 A1（也是 Manz 的作品）更轻、更细小，配合皮革手提带及 IP54 防尘防溅水功能，方便更多场合使用，好让 B&O 进一步覆盖主流市场。尽管全频铝质驱动单元由 A1 的 3.5 吋降至 2 吋，P2 保留了 A1 的 3/4 吋高音单元，而两单元各由一颗 15W 功放推动，播放音乐时依然惊讶地响亮。续航力方面长达 10 小时，绰绰有余；用光了就可以透过 USB Type-C 充电。
为追求更简约的设计，P2 的唯一按键就是底部的电源兼蓝牙配对隐藏键。播放及跳过歌曲的指令则分别以新加入的轻拍和摇晃动作取代，也可以透过 iOS 或 Android 的 Beoplay app 改为其他指令，例如闹钟模式（设定时间，然后闹钟会播放音乐；轻拍两次以打盹，摇晃来关闭闹钟）、启动预设 EQ（摇晃来启动或关闭）、继续播放（轻拍两次；其实就是把摇晃指令关掉而已）以及语音控制（轻拍两次来启动 Siri 或 Google 语音助理）。单是闹钟模式就已经大大提升了这款喇叭的实用性呢。上班族也可以拿它去做电话会议。
有一点必须强调：P2 并不是要取代 A1。除了先前提到的分别之外，P2 的音域为 68-21,000 Hz，要比 A1 的 60-24,000 Hz 稍逊一筹；P2 也没有 A1 的无线立体声配对功能及 3.5mm 插孔。不过另一方面，以 HK$1,398 这个定位来说，P2 已经带来了不少惊喜，也有黑色、沙石色和贵族蓝三款颜色供选择，所以它还是值得考虑的。