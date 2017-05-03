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HTC Vive 专属头戴式耳机上市资讯公布
建议售价 NT$3,499，6 月 6 日上市。
Ross Wang
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在
短暂的预购之后
，HTC 也正式公布了
Vive 专属头戴式耳机
的上市信息。根据官方的资料，这款提供十分方便的 VR 体验音效方案配件，预计将会在 6 月 6 日以 NT$3,499（约人民币 800 元）之价在 Vive.com 与经销通路开卖。这款耳机基本上可以直接替代你的头带，提供快速调整旋钮与硬面的内部衬垫结构。能让不同使用者能更快地使 VR 头戴设备符合自己的穿戴需求，给予更好的人体工学与重量平衡表现。内建的一体式耳机亦能给予更便利且快速的相关体验，基本上就省去了各种麻烦啰。