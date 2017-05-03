Valve：Steam 每天要收到 75,000 份求助、投诉，所以请耐心一点吧

Google 开始为外国 Play Store 潜在买家提供视像谘询服务

说到直接跟消费者互动，拥有很多 Apple Store 的 Apple 当然会比 Google 做得好。大家又有没有发现就算想查找一个 Google 客服的 Email 很难？就算发了邮件也不一...