Valve：Steam 每天要收到 75,000 份求助、投诉，所以请耐心一点吧

Steam 人人爱，但这并不代表它就没有会被抱怨的地方，比如说有的独立开发者，会认为这个平台像个「黑盒子」不够透明公开，而对普通玩家来讲，最不爽的应该就是反应超慢的客户服务了。有鉴于此，Valve 今天以博客的形式表达了一些歉意，在表达未来会改进的决心同时，也介绍了一下目前平台在处理问题时的现状。
Valve 的 John McCaskey 在文章中写道，为了更好地完成客服工作，公司现在已经聘请了更多员工，并且还开发了更有用的支持工具。不过同时他也指出，团队每天的任务相当繁重，正常来说，Valve 日均要收到大约 75,000 份来自用户的求助或投诉，而在这之中差不多有 8,000 份在当天结束后还会是未回复的状态（二月初的时候这个数字甚至上涨到 50,000 份过）。
所有客服收到的问题里，数量最多的毫无意外是退款相关，接下来就是帐户安全和恢复了（这样就能理解官方为什么要大力推进 Steam Guard 这样的工具了）。相对应的处理时长，退款的情况平均下来接近两小时便可解决。但帐户恢复、技术支持、购买帮助等明显要花费更久，依照问题不同，可能需要 2.43 小时到 1.83 天不等。
在知道了上面这些「内幕」以后，不知道各位 Steam 玩家，下次在找客服的时候会不会变得耐心一点呢？