PGA 将在索格拉斯球场经典球洞提供「VR 赛事直播」

经过了去年在凤凰城公开赛的 VR 视频尝试，PGA 巡回赛这次在科技的帮助下，宣布将为索格拉斯巡回赛球场赛事的经典第 17 洞提供 VR 的「直播」内容，让你即便无法亲临现场，还是可以通过 Samsung Gear VR 享受更沉浸的直播观赛体验。想要观赏的朋友，届时将可利用 PGA Tour VR Live app 来进行这次由 Intel True VR 平台所提供的虚拟实境直播体验；没有 VR 头戴设备的话，也可直接在 Twitter 的 Periscop 直播功能中找到这次赛事的 VR 转播串流。本次的直播将有三个拍摄点，并将自 5 月 11 日起提供 4 日的全程直播。有兴趣的高尔夫球迷可以密切关注一下啊！应该很好玩的！
Big news from @PGATOUR! Golf's most famous hole will be LIVE on Twitter in 360 video every round @THEPLAYERSChamphttps://t.co/U2ujSAhlvbpic.twitter.com/AWPOWcPPt7— Twitter Sports (@TwitterSports) 2017年5月2日