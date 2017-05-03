Facebook 用户数直逼 20 亿大关

2017 年的一开始，Facebook 算是默默地缴出了相当不错的收益成绩，而且在用户成长上也即将迎来新的里程碑（怪了，我们粉丝团的新赞却持续下滑 QQ）。在其第一季的财报之中，该公司目前三月份的月活跃使用者已经来到了 19.4 亿人，相对去年成长了 3 亿人之多，由此可见真的要冲上 20 亿大关应该也不久了。用户数飙涨通常来讲也与收益成长有着正相关，所以他们在今年的首三个月也缴出了 80 亿美元收入的成绩单，相对去年有着 49% 的成长；净利的部分则是刚好超过 30 亿，也有着 76% 的惊人成长。
这些成绩不意外地主要是来自于移动广告（约占所有广告收入的 85%），另一方面，也许是他们持续「Snapchat 化」的策略的确有产生效果啰。虽然小编个人是一整个怀疑啦，不过官方倒是公布了 Instagram 与 WhtatsApp 的类似功能，分别获得接近 2 亿人与 1.75 亿人使用。所以看准了 Snapchat 他们每日活跃用户 1.6 亿人的机会，Facebook 的确获得了不错的成果，这也难怪他们现在在 AR 功能上也会有同样的
模仿猫紧跟策略了。
Facebook 也再度强调他们的另一个发展重点依然会是在视频内容之上，除了 360 直播外也希望能获得现有的视频授权，期望能带来更长内容的视频平台环境。这点 CEO Mark Zuckerberg 也有类似的说法，这里看来他们也许将会采取类似 Twitter 与 NFL 合作的策略，加强这方面的策略手段。