Facebook 用户数直逼 20 亿大关

这些成绩不意外地主要是来自于移动广告（约占所有广告收入的 85%），另一方面，也许是他们持续「Snapchat 化」的策略的确有产生效果啰。虽然小编个人是一整个怀疑啦，不过官方倒是公布了 Instagram 与 WhtatsApp 的类似功能，分别获得接近 2 亿人与 1.75 亿人使用。所以看准了 Snapchat 他们每日活跃用户 1.6 亿人的机会，Facebook 的确获得了不错的成果，这也难怪他们现在在 AR 功能上也会有同样的 模仿猫 紧跟策略了。



Facebook 也再度强调他们的另一个发展重点依然会是在视频内容之上，除了 360 直播外也希望能获得现有的视频授权，期望能带来更长内容的视频平台环境。这点 CEO Mark Zuckerberg 也有类似的说法，这里看来他们也许将会采取类似 Twitter 与 NFL 合作的策略，加强这方面的策略手段。