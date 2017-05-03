iPhone 销量又开始小幅下滑了

早些时候苹果公布了上一季的财报，如不少人预料的那样，iPhone 销量果然没能保持住连续两季增长的势头。数据显示，苹果在上季中共卖出了 5,080 万台手机，跟一年前同时期相比略有下降。实际上，去年的 Q2 财季也是 iPhone 近些年来首次没有达成隔年增长的一季，所以这次的业绩有如此表现，其实也不算太意外啦。
抛开近况不佳的 iPhone 不论，苹果在这季中的整体营收依然上涨到了 529 亿美元，较一年前又有了 5% 的增幅。在这背后，Mac 的崛起功不可没，在过去三个月中 Apple 电脑的销售量达到了 420 万台，隔年增幅为 4%。这是 Mac 业绩连续第二季度走高，当然，MacBook Pro 让人等待多年的更新估计也起到了不小的推动作用。
苹果目前旗下的第三大品类 iPad，在上季中仍然未见太大起色。其销量为 890 万台，跟一年前相比减少了足足 9%。此外，服务类的业务倒是保持高歌猛进，营收 70.4 亿美元，隔年增幅来到了 18%。按照 Tim Cook 的说法，App Store 的营收比一年前同期上升了 40%，同时 Apple Music 也实现了两位数的增幅。
最后是包含有 Apple Watch、Apple TV 在内的「其它产品」分类，增长率也达到了惊人的 31%。看来苹果的可穿戴业务其实比很多人想像中的要好，实际上，Cook 在财报会议中的确有提到 Watch 的上季销量几乎在去年同时期的基础上翻了一番。
毫无疑问，传闻中的 iPhone 十周年大更新是苹果今年最受人期待的重头戏，但在它真正到来以前，苹果势必要承受很多来自老对手三星的压力。毕竟 Galaxy S8 又一次拿出了很能打动人的新特性，被那块 Infinity Display 吸引到的人，未必都愿意等到九月吧。