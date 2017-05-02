Windows 10 S 是微软对 Chrome OS 的回应

据介绍，Win 10 S 将会在今年夏天正式上线，预载它的电脑售价将会从 189 美元（约人民币 1,300 元）起跳。跟 Chromebook 相比，这无疑很有竞争力，而且微软还会提供一年期的免费「Minecraft 教育版」（里面多加了教孩子编程的内容）以及附带 Microsoft Teams 的教育版 Office 365。另外，原先的 Pro 版 Windows 用户也是可以免费转到 Win 10 S 的。
Google 的 Chromebook 阵营这几年在校园中中做得越来越好，直到现在，原本该领域的领先者微软才终于给出了真正的回应（当初的 Windows 8.1 with Bing 根本没啥用...）。就在刚才，他们正式公布了 Windows 10 S，一个专为教育市场准备的简化版操作系统。在 Win 10 S 中，你只能运行来自 Windows Store 的应用（包括 Office 365），微软希望借此举消除安全方面的风险，以牺牲
老软件应用生态的做法，来确保系统的稳定和性能。除此之外，新系统也为老师提供了诸如利用 USB Key 预载软件这样的实用工具，同时还能通过 Microsoft Teams 让师生进行线上交流、协作，进一步完善课堂体验。
据介绍，Win 10 S 将会在今年夏天正式上线，预载它的电脑售价将会从 189 美元（约人民币 1,300 元）起跳。跟 Chromebook 相比，这无疑很有竞争力，而且微软还会提供一年期的免费「Minecraft 教育版」（里面多加了教孩子编程的内容）以及附带 Microsoft Teams 的教育版 Office 365。另外，原先的 Pro 版 Windows 用户也是可以免费转到 Win 10 S 的。
据介绍，Win 10 S 将会在今年夏天正式上线，预载它的电脑售价将会从 189 美元（约人民币 1,300 元）起跳。跟 Chromebook 相比，这无疑很有竞争力，而且微软还会提供一年期的免费「Minecraft 教育版」（里面多加了教孩子编程的内容）以及附带 Microsoft Teams 的教育版 Office 365。另外，原先的 Pro 版 Windows 用户也是可以免费转到 Win 10 S 的。