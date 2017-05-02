既然微软已经自己为 Windows 10 S 推出了示范款的顶级机型，Acer 就选择包办了入门款的等级，推出了他们首款为此系统量身制作的教育用笔记本 TravelMate Spin B1。相对于较为秀气的 Surface Laptop，Acer 这台可通过转轴变形的笔记本则是相对粗壮很多，相信更能应付孩童课堂上的生活。它具备了 11.6 吋的 HD 抗压触控屏幕（防止孩童用力乱戳损坏），笔记本外框则是有着橡胶防撞保护，键盘本身则是可防超过 300g 的水，并且导流避免累积在笔记本内部 -- 相信这对许多 Thinkpad 的使用者应该不会太陌生，完全就是个以防万一的功能。
Acer TravelMate Spin B1 就如其名，可以 360 度翻转屏幕提供各种不同的使用情境，包括平板模式、笔记本模式与帐篷模式等。内部搭载了 Intel Celeron 处理器、64GB 的存储空间与 4GB RAM、双频 Wi-Fi 802.11ac、蓝牙 4.0、USB 3.0 / USB 2.0 / HDMI 埠各一，及 13 小时的高续航。配合 Windows 10 S 对于学生族群所能提供的各式 Office 软件包括 MS Ink 的支持，应该可以使其成为这样使用情境的绝佳伙伴。TravelMate Spin B1 预计将会以 US$299（约人民币 2,100 元）之价于次月在海外上市。