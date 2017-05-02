

Acer TravelMate Spin B1 就如其名，可以 360 度翻转屏幕提供各种不同的使用情境，包括平板模式、笔记本模式与帐篷模式等。内部搭载了 Intel Celeron 处理器、64GB 的存储空间与 4GB RAM、双频 Wi-Fi 802.11ac、蓝牙 4.0、USB 3.0 / USB 2.0 / HDMI 埠各一，及 13 小时的高续航。配合 Windows 10 S 对于学生族群所能提供的各式 Office 软件包括 MS Ink 的支持，应该可以使其成为这样使用情境的绝佳伙伴。TravelMate Spin B1 预计将会以 US$299（约人民币 2,100 元）之价于次月在海外上市。



