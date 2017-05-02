微软发布设计更「传统」的 Surface Laptop

微软自从推出 Surface 系列硬件以来，还当真没有发布过一台标准的笔记本。Surface 和 Surface Pro 本质是平板，但可以加上薄型键盘盖变笔记本；Surface Book 虽然平常用起来是笔记本，但一样可以把屏幕的部份拆出来当平板用。今天微软总算为了 Surface 家族带来一台「传统」的笔记本「Surface Laptop」一如稍早露出的那样。
和瞄准商业人士的 Surface / Surface Pro，或瞄准创作者的 Surface Studio 不同，微软在 Surface Laptop 这里瞄准的是学生市场，直接对上占绝对优势的 MacBook 系列。一如之前漏出的，它采用的是 Windows 10 S 操作系统（可以自己装普通版的 Windows）、3:2 比例的 13.5 吋的屏幕、Alcantara 材质的键盘面、和金、银、酒红、和钴蓝四种色彩。
Surface Laptop 配备了第七代的 Core i5 或 i7 处理器、最大 1TB 的 SSD（不过是焊死在主机板上的）、和长达 14.5 小时的电力。据微软的说法，Surface Laptop 比 Core i7 的 MacBook Air 要快上 50%，电力更长、而且更轻，不过和已经老到掉牙的 MBA 比似乎有点胜之不武就是了。
Core i5 版的定价 999 美元起，与 13 吋的 MBA 相同。在即将到来的开学季，微软是否能从苹果手中抢到市场份额呢？和许多企业被绑死在 Windows 生态圈相较，学生在选择上相对要来得自由许多，这答案还真难说呢。
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