这就是微软 Surface 家族的最新成员？

今天稍晚的 #MicrosoftEDU 发布会上，我们预期可以看到微软针对 Google ChromeOS 的回应，但在软件的部分长什么样子之前，硬件倒是先泄露出来了？这组由「知名」微软内线 @h0x0d 提供的图片，可以看到一台「正规」笔记本外型的机器，据称为 13.5 吋的屏幕，并且和 Surface Pro 4 的键盘一样，键盘面采用 Alcantara 材质的蒙皮。
从图片看来，这台 Surface 笔记本仅有一个 USB type A、一个 mini DisplayPort、耳机插孔、和另一边有一个 Surface Dock Connector，在大家都转用 USB-C 的今天，微软这选择倒是反其道而行。@h0x0d 提供的资料表示它重 1.25kg、最厚部 14.47mm、共有四种（金、银、酒红、钴蓝）色彩。
当然，最重要的是它会搭载微软新的 Windows 10 S 操作系统。详细情况今晚会揭晓，但据信 Windows 10 S 会被限制只有上架到 Windows Store 的通用 Windows 平台应用（UWP）才能运行，搭配 Surface 笔记本，似乎有种 Windows RT 的既视感？
总之，今晚就知道微软到底打的是什么算盘啦！