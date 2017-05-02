显然，微软觉得 Surface Laptop 不需要什么「花活」来吸引眼球

在过去几年中，微软花了很大的力气来向人们展示，现代的笔记本究竟可以做成什么样。但就算是如此，并非所有人都需要一台能当平板用的设备，偏好传统的大有人在，于是乎，Surface Laptop 便应运而生了。在这款产品身上，并没有什么支架、特制转轴、可拆屏幕、Type Cover 之类的「花活」，全因为这一次，微软觉得根本没有必要。
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这是一台很棒的笔记本！它要传递给人的感觉其实就这么简单。Surface Laptop 基本上是微软拿来跟 MacBook Air 以及低端 MacBook Pro 对拼的产品，同时还要扮演 Windows 10 S 阵营中顶级旗舰的角色（毕竟这部分笔记本里肯定还是入门级居多）。那么，如今市面上那么多主打轻薄、便携的设备，Surface Laptop 要如何显示出自己的特别之处？首先，是全机上下出色的金属质感，它摸起来相当舒服，而且整体的做工也十分扎实。键盘的旁边都是以微软近来偏爱的 Alcantara 布料包裹，彰显档次的同时，贴在手上的感觉也是非常舒适的。
至于键盘的手感，初试之下跟 Surface Book 的有点相似，甚至敲击起来会更加轻松。大块的触控板操作起来很是舒服，体验在现有的 Windows 电脑中应该能名列前茅。屏幕的观感也没有令人失望，明亮、艳丽，算是继承了 Surface 家族的好传统吧。
如上文所说，Surface Laptop 是首款预载 Windows 10 S 的笔记本，就我们初步动手玩的感觉来说，除了不能用 Windows Store 以外的软件之外，它基本上跟普通的 Windows 并没有太大的差别（开机应该会快一点，但现场没有试到），跑起来也相当流畅。对于有需要的用户，也可以另行升级到 Pro 的版本，现在 Surface Laptop 给出的优惠是首年升级免费，之后再加的话就是 49 美元（约人民币 340 元）。
老实说，过去的 Surface Pro 4 和 Surface Book 都是很有趣的产品，但不可否认的是他们或多或少都做了点妥协。而 Surface Laptop 这次以纯正笔记本的形式出现，接下来就看它能不能让人感受到经典设计的魅力了。