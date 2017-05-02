这就是 Fitbit 即将推出的智能表？居然还有无线耳机（！）



先从智能表的相关传闻规格介绍起吧！Project Higgs 的外观还是承袭着 Blaze 的设计理念，采用 Unibody 的外壳，还提供了不同的边框颜色选项。据称这款智能表也将搭载 GPS、心跳计（他们最新的 Sleep Stages 功能的必备规格）等各式感测器，屏幕更是具备有如同 Apple Watch 一般的 1,000 nits 高亮度表现。功能方面，相对于以往的简单路线，Fitbit 的智能表将可播放来自 Pandora 的音乐、用来当作支付手段等应用，而且还可提供约莫 4 天的续航能力。而能有如此表现，估计应该是使用自家的穿戴系统的关系。



至于 Fitbit 在开发产品上到底遇到了些什么状况，其实 Yahoo Finance 也有相关的八卦。据称在 GPS 天线与防水规格上，他们都遇到了些困难。不过相信这些问题对于这样的穿戴大厂应该解决只是时间上的问题而已。





来到无线耳机的部分。基本上它还是有着线组连接着左右耳机，而非 AirPods 那样可分开独立运作。外壳上可以看到有些许的金属质感勾勒，整体的配色还是很有 Fitbit 的风格。目前来讲并没有太多的规格释出，不过既然是 Fitbit 在此市场的首度尝试，估计应该会至少有些健身的相关功能搭载（吧）。上市时间方面，原本智能手表是预计在春季推出，不过显然因为种种开发问题的关系，现在则是据称将延迟到了今年稍晚了，价位则是将落在约 US$300 左右；无线耳机也将在差不多时间发布，建议售价为 US$150 左右。