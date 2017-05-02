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Image credit: Yahoo Finance
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这就是 Fitbit 即将推出的智能表？居然还有无线耳机（！）

这个有点难产的智能表还蛮美的。

Ross Wang
5 小时前
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Yahoo Finance
尽管似乎遇到了些开发上的麻烦，不过 Fitbit 总是能通过产品让我们瞬间为之惊艳。从几张由 Yahoo Finance 所掌握的数款疑似 Fitbit 新品官图中，我们看到了分别的开发代号为 Project Higgs 与 Parkside 的智能手表以及无线耳机产品 -- 前者据称将会是 Fitbit 首款成能之为智能手表的产品（之前的 Blaze 大致上就是个健身追踪器），后者则是他们瞄准 BeatsX 而来的无线耳机... 说不上来是智能手表比较特别，还是 Fitbit 也投身耳机市场更让人惊讶了。


先从智能表的相关传闻规格介绍起吧！Project Higgs 的外观还是承袭着 Blaze 的设计理念，采用 Unibody 的外壳，还提供了不同的边框颜色选项。据称这款智能表也将搭载 GPS、心跳计（他们最新的 Sleep Stages 功能的必备规格）等各式感测器，屏幕更是具备有如同 Apple Watch 一般的 1,000 nits 高亮度表现。功能方面，相对于以往的简单路线，Fitbit 的智能表将可播放来自 Pandora 的音乐、用来当作支付手段等应用，而且还可提供约莫 4 天的续航能力。而能有如此表现，估计应该是使用自家的穿戴系统的关系。

至于 Fitbit 在开发产品上到底遇到了些什么状况，其实 Yahoo Finance 也有相关的八卦。据称在 GPS 天线与防水规格上，他们都遇到了些困难。不过相信这些问题对于这样的穿戴大厂应该解决只是时间上的问题而已。


来到无线耳机的部分。基本上它还是有着线组连接着左右耳机，而非 AirPods 那样可分开独立运作。外壳上可以看到有些许的金属质感勾勒，整体的配色还是很有 Fitbit 的风格。目前来讲并没有太多的规格释出，不过既然是 Fitbit 在此市场的首度尝试，估计应该会至少有些健身的相关功能搭载（吧）。上市时间方面，原本智能手表是预计在春季推出，不过显然因为种种开发问题的关系，现在则是据称将延迟到了今年稍晚了，价位则是将落在约 US$300 左右；无线耳机也将在差不多时间发布，建议售价为 US$150 左右。

经由: Engadget
来源: Yahoo Finance
标签: Fitbit, gadgetry, gadgets, gear, headphones, Higgs, Parkside, smartwatches, wearables
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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