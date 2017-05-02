Amazon、eBay 与 Google Maps 在 Apple Watch 上的 app 突然全都消失了

目前在我们 Engadget 的询问下，已经收到了 Google 对此的说法，他们表示「未来」将再度加入 Google Maps for Apple Watch 的支持，虽说没表示到底为何要拿掉这个功能，但至少确认了他们应该没有放弃 Apple Watch 的相关开发。其实，单就营业额的角度看来，至少在上一个季度 Tim Cook 还表示 Apple Watch「带来的季度营收创造了历史」，由此可见硬件上而言，消费者还是很乐于接纳并购买这样的产品的。只是到了软件这边，好像除了已经少了刚推出时那样蓬勃的支持盛况，甚至现在好像有一点觉得在三方应用的开发上有一种每况愈下的感觉？



而就小编自己的使用体验而言，是觉得基本上在 Apple Watch 等这类穿戴设备上，其实大多比较常用到的还是来自手机的通知功能，其次则是天气、健身等相关应用，一些三方 App 虽然一开始会打开来试试，不过真的需要较复杂功能的时候，与其在超小的屏幕上操作，终究还是会觉得好像拿出手机来使用反而比较省事一些。所以看到这样三方开发商逐渐抽手的状况，好像也不太令人意外呢。不知道有没有读者朋友也有类似感觉的呢？