搭载 Siri 的智能喇叭很可能成为苹果 WWDC 的「One more thing」

看到对手如 Amazon Echo、Google Home 都推出了好一段时间，苹果传闻已久开发中的智能扬声器，终于在 KGI 分析师郭明錤的消息中得知，很可能将会在这次的 WWDC 降临。这款搭载了 Siri 人工智能语音助理功能，分析师口中所谓的「苹果首个 AI 居家产品」，不意外地将比现有的产品如 Echo 要更高档，也意味着价位可能更高些。据称它将搭载一个低音炮与七个高音扬声器，提供十分优异的音质（不难想像苹果将会怎么形容这喇叭的声音 XD）。是说，笔者脑中很快地就浮现了 iPod Hi-Fi 的样貌，不知道是否将会有类似经典设计重生呢？
而毕竟要处理 AI 助理的各项功能，所以内建更强大的处理器也是少不了的，Siri 智能扬声器也将提供与其他苹果相容设备的高度协作能力，简单地讲，拿来操作 HomeKit 相关的三方设备应该是很基本的事情了。至于令苹果使用者应该会很期待的上市日期，则是据称将必须等待好一段时间，至少要到今年后半（七月？）才会出货。
其实不难想像在面对一票对手的挑战之下，苹果应该是有着推出相关产品的压力存在着的，不过显然还是需要些时间，让开发者能够发挥所长来提供相关应用才是。其实早早就已经对 AI 人工智能助理有所着墨的苹果，相信应该很快就能在此市场追上其他对手脚步，至于能有些什么新功能？就请期待一下 WWDC 的发布吧。