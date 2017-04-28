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现在起，Siri 懂得帮忙念出 WhatsApp 讯息了
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据报苹果曾警告要将 Uber app 下架，原因：违规追踪
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Image credit: @mhbergen (Twitter)
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苹果的自驾测试车可能就长这样
有人看見这辆装满感应器的雷克萨斯 RX450h 从苹果名下的建筑里驶出。
Sanji Feng
2 小时前
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@mhbergen (Twitter)
才拿到自驾测试许可后不久，苹果就迫不及待在硅谷的道路上开始测试了。据
彭博社
报道，早些时候有人在硅谷看到，上图中这辆装满感应器的 Lexus RX450h SUV 从苹果名下的建筑内驶出。车上大部分的感应组件看起来都是来自 Velodyne 这样第三方品牌现有的产品（比如说那套 LiDAR），至少在目前，苹果似乎还没有动定制硬件的脑筋。当然，从测试车曝光这件事中，我们并无法推测所谓的
Project Titan
如今到底是一个怎么样的发展情况。但能上路，已经是向前迈出很大的一步了。