对索尼来说，PS4 正变得前所未有地重要

早些时候，Sony 公布了 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日的财年业绩，从数据看，PlayStation 部门对整个集团的重要性正在变得越来越重要。在过去十二个月中，他们共卖出了超过 2,000 万台 PS4 主机（总出货量已超过 6,000 万台），跟前一财年的 1,770 万台相比又有了稳步增长。在这样的出色表现下，游戏部门的销售总额达到了 16,500 日元，较一年前提升了 6.3%。更重要的是，对应的利润也从一年前的 887 亿日元增加到了今年的 1,367 亿。
按照索尼的说法，这些利润主要来自于「硬件成本的下降」（PS 出轻薄版也是传统了），同时软件销售，尤其是 PlayStation Network 也起到了相当大的作用。不过，官方对于 PS4 在下财年的销售预期倒是颇为谨慎，在简报中只写了 1,800 万台而已（已经到了往下走的时候了？）。
除了 PlayStation 以外，移动部门的营收隔年下滑了 32.7%，具体的数字由 11,280 亿日元减少到了 7,590 亿元。不过得益于重组和「专注高端型号」的发展策略，不过在上财年中实现扭亏为盈，由亏损 614 亿日元转变为了盈利 102 亿。接下来的旗舰 Xperia XZ Premium，至少目前来看应该会有比 Xperia X Performance 更好的前景吧。
至于相机部门，照例为 Sony 带来了不少收入。但跟过去相比表现略有逊色，营收从上财年的 6,840 亿日元下降到了 5,800 亿，同时利润也减少了 221 亿日元。不过要注意的是，在这背后汇率变化和熊本地震都造成了不小的负面影响。另外，电影和电视业务则表现不佳，整个财年最终计入 805 亿日元的亏损。
最后，整个索尼集团的营收为 76,030 亿日元，比前一财年下降了 6.2%。运营收入也少了 55 亿日元，跌幅达到 1.9%。不过据路透社报道，索尼预计下财年的例如将大涨 73.2%，因为到那个时候感光元件业务应该已经又马力全开，这方面的收益不可小觑啊。