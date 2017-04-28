犀牛盾为 S8 与 S8+ 推出了更进化的防摔框（开箱动手玩）

根据官方的规格，套上了犀牛盾 CrashGuard 防摔框的 S8 与 S8+，将具备约 3.3 公尺防摔落的规格。可通过独家的蜂巢式结构吸收将近 90% 的冲击力道，而仅有外框的设计则是可以尽可能地让你与手机原本的材质接触。而根据我们访问爱进化团队的说法，这次 S8 版本的防摔框其实也有应用上了新的材质配方，虽然摸起来依然是雾面的质感，但框体本身的就小编快速动手玩的感想，是有变得更软一些，感觉更为方便拆装。





设计的部分我们可以看到边框靠近手机背面曲面玻璃的那侧，已经设计成了有点拥抱式的内缩设计，让保护壳往内吃到了一些曲面玻璃所留出的曲度空间。这里虽然牺牲了一点原厂背部的独特手感，但也因为这样，让手机可以更稳地被固定在保护框之中。以往左右可能较为松软的问题，这次也比较没这么明显了。







另一方面，由于这次犀牛盾在边框提供了多个斜切面的设计，在边框与手机背壳之间的手感过渡变得更好，等于是在没有增加太多左右边框厚度的前提下提供了更加强的固定性。而且这样的切面设计也让手机边框视觉上感觉更薄 -- 实际上我觉得是真的有更薄了些，薄到有一点担心耐冲击度会不会有点下降？但说真的美观程度与左右曲面屏幕的手感增进，如果稍微牺牲一点防摔高度，个人是可以接受的。







对于正面与背面的防护部分，犀牛盾依然是以边框上下渐增的厚度来对应，让手机机身放置在桌面时依然能让屏幕距离表面有一定的距离，避免直接接触。这次犀牛盾对于 S8 边框的开孔与按钮手感都依然保持着优异的作工水准。我们也贴上了号称 9H 硬度的满版钢化玻璃尝试了一下 -- 这是他们首个满版玻璃产品，说真的易贴程度出乎意料地好，就是直接对准了也不用太多技巧就能贴上。







不过应该是因为透明玻璃面并无上胶的关系，还是会在操作时偶尔看到玻璃之间相互接触的水波痕迹 -- 要特定角度才会看到，一般使用其实不好察觉。基本上因为有尽可能配合他们的防摔框的关系，这个玻璃保护贴已经尽可能覆盖到机身的左右与下方了；上方则是采直接开放对应感测器与视频镜头的开孔设计。







而由于不是采用他们的耐冲击材质的关系（用了就不能满版了的样子），这款玻璃保护贴其实并没有标上防摔的规格，仅能提供防刮的防护。单就使用上而言，提供了还不错的疏油与手感，透光度以及边框视角的遮蔽性也都还不赖，没有特别察觉到被遮蔽的问题。



必须讲，以犀牛盾这次 S8 全产品线 -- 包括 5.8 吋与 6.2 吋的防摔框与满版玻璃保护贴，全部都 NT$680 / HK$208（约人民币 180 元）的价格来讲，个人觉得已经算是相当超值了，相信对于想要保留手机大部分手感的消费者而言，是个很好的选择。



