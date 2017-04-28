Google 在 AI 和硬件上的付出已经看到些回报了

Google 去年末推出的那些个硬件产品，销量表现如何，在今年第一季的财报里终于可以看出些端倪了。虽然跟 Play、云端服务等业务一起被归入「其它营收」名下，但用 CEO Sundar Pichai 的话来说「硬件销售持续走高」（不过具体数字还是成谜）。既然如此，那应该是在暗示这部分营收从去年同期 21 亿美元增加到 30 亿美元的过程中，新硬件做出了不小的贡献吧？



当然，就算硬件业务显示出了潜力，但 Google 的生存之本还是建立在广告上。在其第一季录得的 247 亿美元营收中，有 214 亿来自广告，占据的份额高达 86.5%。按照 CFO Ruth Porat 的说法，这里面移动搜索、YouTube 和程序化广告的贡献最大。尤其是 YouTube 更是被 Pichai 点名表扬，其去年继续维持高速增长，全年总播放时长超过了 10 亿小时。



除此之外，Nest、Fiber、Verily 这些部门的营收也是逐年增加，他们合在一起达到了 2,440 万美元，较去年同时期的 1,650 万增幅不小。但与此同时，亏损额度却是微微上浮，具体的数值由 7,740 万美元涨到了 8,550 万美元。Porat 表示这里面一部分的原因，是由 Fiber 扩张被停而引起。



Google 在人工智能上的投资，接下来还会进一步增加，除了大家熟悉的 Assistant 以外，机器学习、深度神经网络等在其计划之内。「我们正在转变为一家以 AI 为先的公司。」Pichai 这么说道，「在下月的 I/O 大会上会跟大家做更多分享。」