索尼 A9 全幅无反 24 小时实拍体验

在它的全幅 24MP 感光元件上，Sony 直接加入了 693 点画面覆盖率高达 93% 的对焦点，连拍更是高达 20 fps，并具备有 1/32,000s 的最高快门速度（两者都是电子快门之下达成的）。在我们参加 Sony 针对运动题材的体验会时，A9 搭配 G Master 100-400mm 新镜的各项表现就如同规格表上写的那样「快」。面对舞者、跑者等运动员，A9 的追焦都能顺利跟上，并且提供相当高速的连拍性能。







可以连续拍摄 241 张全尺寸的 RAW 影像，想必更是专业摄影师所需要的规格。唯一的问题，也许还是因为没有装上垂直把，让这个机身搭配超长镜头之下还是手感有些不太平衡 -- 毕竟 A9 机身没有比 A7 系列要来得大上多少。这部瞄准运动拍摄市场的新机，虽然依然拥有 A7R II 与 A7S II 上的 4K 录影功能，不过很遗憾的是，除了没有最近大家主打的 UHD 60 fps 规格外，更少了录影专业人士必用的 S-Log，嗯... 或该说，连 Picture Profile 这个功能都拿掉了（跌倒）。







A9 最高可使用 ISO 204,800 的感度，不过很可惜这次并没有什么机会去测试到这么高的 ISO，也许就留待后续有机会评测再说啰。届时再来看看它会不会成为 Nikon 跟 Canon 杀手。就目前的快速实拍心得而言，可以确定的是 Sony A9 的确在运动题材方面有着强大的能力，不过主站编辑倒是提到了他宁愿将其用在人像或街拍之上（也许，可用的静音快门真的能有不错的应用吧）。