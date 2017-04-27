Google 工程师用自己做的手机应用「拍」出了干净、漂亮的夜景照片

夜拍一直是当下手机迟迟没有攻克的一大难题，想要在低光环境下捕捉到美丽的夜景，往往还是得架上一台单反才行。不过来自 Google 的工程师 Florian Kainz，希望以软件的方式来缩小两者间的差距。他在接受来自团队成员的挑战后，写了一款实验性的 Android 拍照应用。它能让你手动控制曝光、ISO 和对焦距离，而这些都是暗光拍摄的关键因素。在按下快门键以后，这款软件会一次连拍 64 张照片，再往后就是靠电脑端的合成工作了。
那么结果如何？跟相机拍出来的相比肯定还不够完美（比如题图就是实拍样本之一），但放到手机里已经是鹤立鸡群了。是说，Kainz 所用的 Nexus 6P 和 Pixel 本来就能拍出曝光、色准、噪点控制都不错的夜景照片，但在经过这一番加工之后，哪怕是只有星光的夜空下，手机也能拍出相当惊艳的效果了。此外，这套方案也能用于抵销一部分设备的震动，这样就算没有脚架也不会有太大的影响。
当然，Kainz 所用的方法对大部分人来说都不太实际，毕竟它涉及到许多的后制技术。而且照片的分辨率跟单反相比也有差距，应对快速移动的物体办法也不是很多。但仅管如此，Kainz 的成果还是让人看到了手机摄影的潜力，如果 Google 有意在这上面花力气的话，说不定哪天我们也能以现在根本不可能实现的方式拍出更漂亮的夜景照片呢。