一位美国用户的 Fitbit Flex 2 在手上爆炸了

据 ABC News 报道，本周二一位名叫 Dina Mitchell 的美国用户在家看书时，戴在手腕上的 Fitbit Flex 2 突然发生了爆炸。据称这起事故造成了二级烫伤，因为设备起火 Mitchell 当时不得不将手环扯下，事后在处理伤口时，医生从烧伤处清理出了融化的塑料和橡胶残骸。根据 Mitchell 的说法，在这只 Flex 2 爆炸前她只配戴了两周左右的时间。而 Fitbit 方面则表示至今为止还没有发现其它 Flex 2 爆炸的案例，目前正在对此事进行「积极调查」。
是说，随着数码设备的性能日趋增强，但机身往往越做越紧凑，这就导致近两年起火甚至爆炸的事情频繁发生。之前的 Galaxy Note 7 就是个很好的例子，而在可穿戴市场中，也有过 Basis Peak 因烫伤用户不得不将产品召回的情况。不过暂时来看，Mitchell 的遭遇似乎还只是个例，但如果真像她所说的那样「坐着坐着就炸了」的话，那 Flex 2 的使用者接下来在配戴时还是多加注意一下为妙啊。
「如果不是它有缺陷的话，那只能是我坐得太久了把它彻底惹毛了啰...」听到 Mitchell 还能这样开玩笑，许多人应该会安心不少吧。