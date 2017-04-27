一位美国用户的 Fitbit Flex 2 在手上爆炸了

三星：三方机构检测显示国行 Note 7 燃损是由「外部热冲击」所致

原本以为足够安全的国行版 Galaxy Note 7，却在最近频频传出依然有可能爆炸的消息。而且根据某些用户放出的证据来看，出问题的甚至都包括已经打上安全小黑标的「放心」产品。一时间，网络上各种...