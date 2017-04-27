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Image credit: Activision
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《使命召唤：二战》11 月 3 日要带你重回诺曼底沙滩

经典系列回到经典战场。

Ross Wang
1 小时前
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Activision

如同传闻一般，Call of Duty 决战时刻准备在 PC、PlayStation 4 与 Xbox One 平台上，并且重新定义诺曼底沙滩的 D-Day 日期为 11 月 3 日，也就是《使命召唤：二战》上市的时刻（如果这个 D 不代表 Delay 的话）。既然续作选择在九年之后重回二战战场，我们自然可以在游戏中看到各式经典战役通过 Sledgehammer Games 团队所开发的更好的游戏引擎重现，让玩家可以身历其境几个史上最具纪念性的战斗，包括抢攻诺曼底滩头、穿越法国解放巴黎及最终向德国进军等战役。

Activision 也没有错过将明星带至战场的机会，这次请来了 Josh Duhamel（变形金刚）与 Jeffrey Pierce（The Last of Us）一起参战，并且带来社交与经典战役模式。《使命召唤：二战》目前已知将会在上市前启动多人模式测试计划，而且这次的 E3 上亦有机会能提早玩到。另外，官方确认了将带来全新的「纳粹僵尸合作模式」（Nazi Zombies Cooperative mode）。总之，先看一下跳转后的视频感受一下这次的激战氛围吧！



经由: Engadget
来源: CoD
标签: activision, av, callofduty, gaming, pc, playstation4, sledgehammergames, worldwar2, worldwarii, xboxone
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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