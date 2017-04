《使命召唤：二战》11 月 3 日要带你重回诺曼底沙滩

如同传闻一般,Call of Duty 决战时刻准备在 PC、PlayStation 4 与 Xbox One 平台上,并且重新定义诺曼底沙滩的 D-Day 日期为 11 月 3 日,也就是《使命召唤:二战》上市的时刻(如果这个 D 不代表 Delay 的话)。既然续作选择在九年之后重回二战战场,我们自然可以在游戏中看到各式经典战役通过 Sledgehammer Games 团队所开发的更好的游戏引擎重现,让玩家可以身历其境几个史上最具纪念性的战斗,包括抢攻诺曼底滩头、穿越法国解放巴黎及最终向德国进军等战役。



Activision 也没有错过将明星带至战场的机会,这次请来了 Josh Duhamel(变形金刚)与 Jeffrey Pierce(The Last of Us)一起参战,并且带来社交与经典战役模式。《使命召唤:二战》目前已知将会在上市前启动多人模式测试计划,而且这次的 E3 上亦有机会能提早玩到。另外,官方确认了将带来全新的「纳粹僵尸合作模式」(Nazi Zombies Cooperative mode)。总之,先看一下跳转后的视频感受一下这次的激战氛围吧!