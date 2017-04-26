Wemogee 是三星为语言障碍者开发的传讯应用





简单的讲，Wemogee 是利用建立好的表情符号翻译库，来帮忙你我与失语症患者进行沟通。只要你选择 app 中列出的语句（目前仅支持英语与意大利语为主，并支持 140 串基本语句），就会自动帮你翻译成对应的表情符号给对方，语言障碍者也可以通过较为易懂易用的表情符号串来回覆。



Samsung 希望借由这个首个以 emoji 为基础的聊天应用，来让所有使用者可以一起沟通再次相聚 -- 即便对方可能对于一般的语言有那么一点不太能理解。讲起来这也不是三星第一次为身体有不方便病症患者，提供软件解决方案了，像是之前他们就有针对阿兹海默症所准备记忆的应用，也是相当有意义。



Wemogee 现已在 Google Play 提供免费下载使用，之后也将陆续在 App Store（是的，支持 iOS）与他们自家的 Galaxy Apps 应用商店上架。