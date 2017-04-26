魅族推出搭載 Helio P20 的魅蓝 E2

规格部分，魅蓝 E2 搭载了联发科 Helio P20 处理器，同时有 5.5 吋 1080p 屏幕和支持 18W 快充的 3,400mAh 电池，相机部份则是 13MP + 8MP 的组合。设备的厚度为 7.5mm，重量 155g，支持最高 128GB 记忆卡扩展。发售信息方面，这款手机将会分为 3GB RAM + 32GB 存储和 4 + 64 两个版本（存储均为 LPDDR4X），售价分别为 1,299 和 1,599 元，目前已开始接受预订。
两个月不见的魅族，今天终于又跑来开
演唱会发布会啦。这次的主角，是搭载 YunOS 版 Flyme 系统的魅蓝 E2。外观方面，这款新机大致上还是延续了魅族之前的风格，但有个小小变化，就是将相机和补光灯从背盖中上的位置移到上方的天线条上。而且，此番厂方还将闪灯内的四颗 LED 排成一排嵌到了天线条里，除了能辅助拍照外，还能以不同闪烁方式来对应来电、讯息等不同种类的通知。
规格部分，魅蓝 E2 搭载了联发科 Helio P20 处理器，同时有 5.5 吋 1080p 屏幕和支持 18W 快充的 3,400mAh 电池，相机部份则是 13MP + 8MP 的组合。设备的厚度为 7.5mm，重量 155g，支持最高 128GB 记忆卡扩展。发售信息方面，这款手机将会分为 3GB RAM + 32GB 存储和 4 + 64 两个版本（存储均为 LPDDR4X），售价分别为 1,299 和 1,599 元，目前已开始接受预订。
规格部分，魅蓝 E2 搭载了联发科 Helio P20 处理器，同时有 5.5 吋 1080p 屏幕和支持 18W 快充的 3,400mAh 电池，相机部份则是 13MP + 8MP 的组合。设备的厚度为 7.5mm，重量 155g，支持最高 128GB 记忆卡扩展。发售信息方面，这款手机将会分为 3GB RAM + 32GB 存储和 4 + 64 两个版本（存储均为 LPDDR4X），售价分别为 1,299 和 1,599 元，目前已开始接受预订。