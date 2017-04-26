华为 P10 评测：彼之蜜糖，吾之砒霜

在华为推出 P10 以前，上代的 P9 系列借徕卡双镜一炮而红，再往后的 Mate 9、Mate 9 Pro，又靠着曲面元素、Porsche Design 等加成，进一步夯实了华为现如今的大牌基础。这样的前提下，无论在技术积累还是品牌认知上，华为为 P10 所做的准备，理应比过去要更加充分。那这款手机的实际表现，是否又真的体现出了这一切呢？
外观、手感及做工
除了主相机旁边那一条，几乎已成为 P 系列代表性设计的玻璃盖板外，P10 的外观风格，较前代的 P9 还是有着比较明显差异的。首先最明显的，是机身边缘、四角更趋圆润，整体的线条有点像 iPhone 靠拢，背盖底部的 U 型天线条也体现出了这一点。当然，受惠于这种调整，P10 的握持感比上代又更提升了许多。其实，把它拿在手里的感觉，某种程度上说跟笔者评测的前一台手机小米 5c 有点相似。不过 P10 要来得更重一点（145g），在保持轻薄和质感这两件事的平衡上，表现稍稍逊了一筹。
接下来另一个重要的变化，在于对金属背盖加工方法的选择上。此番华为在之前就有过的磨砂、「陶瓷」款外，还另推了一种新的「钻雕」花纹。它看上去有那么点像小时候玩过的闪卡，漂不漂亮多半是仁者见仁，但拿出去肯定有够特别就是了。不过，在观感之外，个人认为这个「钻雕」工艺其实对 P10 的手感是产生了一些负面影响的。之所以这么讲，是因为「钻雕」的部分只是背后的平面，而设备中框的那一圈依旧是做了磨砂处理。厂方并没在两者之间做任何的过渡，这样一来手贴上去的时候，就会有非常明显的割裂感。笔者自己，是觉得这么做有点得不偿失，毕竟 P10 这代，磨砂几乎没人讨厌，然后陶瓷白的质感也比 P9 更好，再加上新鲜的绿色，不去为变而变其实也无妨了吧？
P10 把指纹辨识放到了正面，Home 键跟 Mate 9 Pro 一样没法按压下去，对某些人来说可能需要一定时间去习惯。侧面的按键，音量键略有点松，电源键的手感不错，而且切边也被喷上了红色，继承了 P9 上讨巧的小细节。另一侧的 SIM 卡托跟插槽也是严丝合缝，其它部分做工也基本没什么问题。
屏幕
华为这次依旧为 P10 配备了一块 5.1 吋的 1080p LCD 屏幕，其亮度表现令人满意，笔者在关岛度假期间，毒辣的阳光底下基本也都能正常使用。色温方面则会有些轻微偏冷，但最大的问题还是饱和度偏高。用 P10 拍出来的照片本来就比较艳丽，放在这块面板上看，自然就更是变本加厉的重口味了...
另外一点不得不提的，就是该款机器的表面并没有涂上疏油层。这么做导致的最直接结果，就是动不动便会让盖板玻璃沾满指纹。关于这件事，华为的余承东已经承认是初期技术缺陷，并表示后续出厂的 P10「因为找到了新技术」所以不会再有问题，而且他也承诺缺少疏油层的手机可以拿去重新涂抹。笔者就此专门跑去了华为的体验店询问，得到的答复是指令的确已经下达，但具体操作是要拿去维修中心而非余总口中的体验店（估计是口误）。不过可惜的是，手上这台送测的国际版 P10 没法在上海做售后服务，而网络上已经有涂过的人表示效果似乎不是很大，所以要是你不愿跟指纹做斗争的话，很有可能还是逃不过贴膜的命啊...
相机
华为在 P10 上继续沿用了 Mate 9 那套 12MP RGB + 20MP 黑白感光元件的主相机方案，配的是一样的 f/2.2 SUMMARIT 镜头（使用质素更好 f/1.8 SUMMILUX 镜头的 P10 Plus 我们未来会设法另做测试），同时也支持光学防抖。光看规格，比去年的 P9 提升明显，但具体到实际表现有好有坏，两代产品各有千秋，P10 并没有做到全面超越。
值得夸奖的地方，首先是 P10 的画面细节保留得更好，解析力强，对焦快，而且也延续了 P9 上优秀的宽容度表现。成像的色彩风格依旧讨喜，直出照片的社交分享可用率很高。此外，因为防震模块的加入，夜拍时的出片成功率有提升，录影过程中也能切实感受到其发挥的作用。至于不足之处，P10 在对比度和画面锐度上加得有点过，然后还有较明显的过曝倾向。鲜艳模式下，照片的红、绿色溢出有点过于放肆，还有就是降噪仍存在改进的空间。
另外，在个人看来还有一项令人失望的退步就是，P10 的徕卡「德味」似乎没有 P9 浓了。它在暗角跟暗部蓝调的处理上没有过去那么理想，至少在笔者眼中，大片感变得没以前那么强。最后，新加入的人像模式，效果并不像宣传的那般好。主要还是因为背景的虚化仍旧不够自然，所谓的「人像大师」，在各路自拍神器前看来还得再好好修炼一下。
不过，即便在笔者眼中 P10 有这些毛病，但不可否认华为在联手徕卡后的相机研发策略，的确让越来越多普通用户随手就能拍出引赞无数的「好」照片。在完成这篇评测前笔者正好在关岛休假，自驾环岛见到美景无数，航拍机、GoPro、相机、手机轮流拍根本没空后制，要第一时间去社交网络上炫耀，P10 的徕卡模式真的帮了大忙。这种发展方向，个人认为是相当正确的，市场需要所见即所得的真实之美，同时也该欢迎能一下子抓住人眼球的艺术加工呀。
系统
P10 预载的是基于 Android 7.0 的 EMUI 5.1，UI 审美和功能性较之前版本的变化不大，比较明显的不同，应该就只有基于那颗指纹辨识腰圆键的新交互方式了。这次华为在 Mate 9 Pro 轻触返回、长按退到主界面的基础上，将多任务的启动手势也改为在 Home 键上左右滑动。在这样的设定之下，两旁的电容按键都被干掉，若是没法习惯的朋友，就只有选择更占显示面积的虚拟键方案了。
如果说 Mate 9 Pro 是借鉴了魅族 mBack 的话，那 P10 这套交互估计是又从联想 ZUI 的 U-Touch 那取了点经。后者在 Home 键上左右滑动时，也能启动多任务快速切换的功能。不过对于这种设计，笔者无论是 P10，还是在用 ZUK 手机的时候都从未真正习惯，因为看到按键的第一直观始终不是滑动，相对来说个人还是更喜欢 Flyme 那种由屏幕下方往上划出多任务页的办法啊。
性能及续航力
其实在性能这部分，本来除了 RAM 没上到 6GB 有点可惜外，P10 并没有太多值得说道的地方。毕竟麒麟 960 这颗 SoC 的长项（CPU）短板（GPU）已经被讨论、验证了很多遍，在这次的新机上也没什么惊喜或者说失望。直到后来，存储芯片的问题被踢爆，才让人发现原来华为在这里面玩了那么多跟大厂身份不匹配的小伎俩。
是说，在听闻消息以后，笔者第一时间对手中这台 4 + 64 的国际版 P10 进行了测试。以结果来看，它的连续读取速度超过了 750MB/s，位于网上归纳出来三档表现中的最高一档。所以不出意外应该是 UFS 2.1 的芯片，也难怪在体验过程中并没出现什么会让人心中起疑的地方。如果是稍慢的 550MB/s 档 UFS 2.0，日常使用怕是也难以瞧出区别。但速度最慢，只有 250MB/s 左右的 eMMC 5.1 的话，笔者虽然手中没机器实测，但根据过往的经验，在进行连拍、相册缩略图读取、载入高分辨率视频等操作时，应该是能以肉眼发现速度上的差距的。
所以，华为「在软硬件联合优化设计」下，让 eMMC「仍然保持良好实际使用性能体验」的说法能不能站得住脚，个人是持相当大怀疑态度的。而且，这里面最关键的问题其实并非「我的手机是快是慢」而是「凭什么人快我慢」。真要说起来 eMMC 5.1 于大部分华为的目标用户而言，对日常综合体验的影响确实不会很大。要是怕 UFS 供货不足，你干脆一开始就全用 eMMC 让愿者上钩，这样最多被玩机人士吐槽几句而已。现在这样搞成了区别对待，换谁都不会轻易接受吧？
至于续航力，P10 的表现中规中矩。标准化的视频循环维持了 9 小时 45 分钟，笔者惯用的日常测试后（在 4G 下 IM、同步全开、一小时视频、一小时离线听歌、半小时浏览网页、半小时游戏），剩余电量为 41%，总的来说较 P9 微有提升。而在充电速度上，标配的 SuperCharge 充电头支持最高 5V 4.5A / 4.5V 5A 充电，实际测算下来半小时能灌入 51% 的电量，完全充满则需要两个小时。
竞争对手
因为三星跟 LG 今年都把屏幕打造成了独特的卖点，加上索尼的 XZ Premium 尚未发售，所以在国际品牌的 Android 旗舰行列里，现阶段好像还真没法给 P10 找一个恰当的对手。买家会纠结的，可能还是在同期的 P10 Plus 以及 Mate 系列中究竟该选哪个，当然，还有就是「总不会出大错」的 iPhone 7 了。
至于大陆本土的对手，玩机人群可能会首推新出炉的小米 6。两者尺寸相仿，也都配备了双主相机。小米新旗舰的性能更强，陶瓷 / 玻璃背盖是另一种风格，最重要的是价格要便宜不少。至于大众消费者，被许多人视作华为目前最大对手的蓝绿两厂（Vivo、Oppo），旗下的爆款 R9s 和 X9 说不定会对 P10 造成一点冲击，但毕竟定位还是不同，程度可能未必会很严重。倒是华为自己前代的 P9 可能会成为黑马，子品牌接下来的荣耀 9 估计也会带来一些压力。
不过，上面这些都是基于一个前提，那就是你对 P10 零件混用的情况一点都不会计较...
结语
现在回过头看，P9 确实如笔者当初说的那样，成为了华为高端手机的一个转折点。在徕卡加持的拍照功能，和愈发成熟的麒麟 SoC 双重推动下，如今的华为已经真正成长为有足够底气的世界第三大品牌。而 P10 系列初亮相时，别致的配色、独特的工艺、升级的相机、更
没错，华为目前最主力的消费群 — 那些对手机不甚了解、更多是认品牌的线下用户，时至今日说不定都对整件事毫不知情，未来很有可能还是会被「徕卡双镜」、「钻雕背盖」、「Pantone 配色」、「人像大师」等等天花乱坠的词藻所吸引。但华为有没有想过，当这些人知道了实情后会是什么反应？这里面会有多少人继续不在乎？又有多少会变得像「炸机门」后的某些人一样，不管你三星做出什么东西，我嘴里就只有一个「Boom」（不）呢？
而对我们以及各位读者这样，知晓甚至参与到这场风波中的手机爱好者来讲，华为事前的急功近利，以及事后的敷衍、傲慢，都让其过去几年好不容易在中国内外积累起来的信誉几近破产。华为的余总，甚至到最后都还在抠不管哪类存储「都能保持良好体验」这样的字眼，用户明明都在「不患寡而患不均」，你却如此不负责任地视而不见，怕是会让许多人眼中刚刚脱离了「土」的华为，又再掉进「恶」的泥潭里面。
但愿，P10 不会成为华为的又一个转折点吧...