亚马逊 Echo Look 是一款能听到语音指令的试装摄像头

在亚马逊推出全新的 Echo Look 以前,我们还真没想到, Echo 这条基于 Alexa 语音助理的产品线,居然还可以朝时尚的方向发展。这次厂方希望将 Echo Look 打造成你的专属试衣助手,如果你想要了解全身搭配看起来如何的话,只要让它拍下照片或视频,接下来就可以在手机上看到效果了。当然,要是你对造型相当满意想要去社交网络上秀一下的话,Look 能测定距离的特性,也保证了拍下的影像可以有突出「主角」的景深效果。跟拿手机对着镜子自拍相比,这应该看起来更加自然、漂亮吧。除此之外,Look 自带的 Style Check 服务,还能靠 AI 算法为用户提供衣着搭配上的建议。当然啰,这背后也少不了对消费行为的引导,而当你提供的反馈越来越多的时候,Style Check 也会越来越了解你的偏好。至于 Echo 系列原有的那些物联功能 Look 也都有,所以实际上你可以将它看作一个专为卧室、衣帽间准备的 Echo。