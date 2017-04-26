亚马逊 Echo Look 是一款能听到语音指令的试装摄像头

在亚马逊推出全新的 Echo Look 以前，我们还真没想到，Echo 这条基于 Alexa 语音助理的产品线，居然还可以朝时尚的方向发展。这次厂方希望将 Echo Look 打造成你的专属试衣助手，如果你想要了解全身搭配看起来如何的话，只要让它拍下照片或视频，接下来就可以在手机上看到效果了。当然，要是你对造型相当满意想要去社交网络上秀一下的话，Look 能测定距离的特性，也保证了拍下的影像可以有突出「主角」的景深效果。跟拿手机对着镜子自拍相比，这应该看起来更加自然、漂亮吧。
除此之外，Look 自带的 Style Check 服务，还能靠 AI 算法为用户提供衣着搭配上的建议。当然啰，这背后也少不了对消费行为的引导，而当你提供的反馈越来越多的时候，Style Check 也会越来越了解你的偏好。至于 Echo 系列原有的那些物联功能 Look 也都有，所以实际上你可以将它看作一个专为卧室、衣帽间准备的 Echo。
优酷链接
发售信息方面，这款售价 200 美元（约人民币 1,380 元）的设备目前还需要邀请才能买到。我们是不太清楚亚马逊为什么要这么做，但如果你感兴趣的话，也可以申请看看，要不就是耐心等公开上市啰。