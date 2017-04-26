已有 7 亿人在使用 Instagram

saveloaderloaderSavewechatwechatweiboweiborenrenrenrenqqqqemailemailshare已有 7 亿人在使用 Instagram照这个增长速度，大概在今年就能突破 10 亿大关了。Sanji Feng 1 小时前 wechatwechat微信weiboweibo新浪微博renrenrenren人人qqqqQQemailemail电邮savesaveloaderloader储存Andrew Burton / Reuters 就在不久前，Instagram 正式宣布，自己的用户数量已经上升到了 7 亿。在这之中，有超过 1 亿是在过去 4 个月中取得，而在此之前，上一个 1 亿花了他们总共半年的时间去实现。除此之外，Instagram 还表示这一波的用户量以及用户黏性的上涨，跟新推的 Stories 功能有着不小的关系。如果接下来他们能维持这样的增速，今年之内将用户数推上 10 亿也不是没可能呢。 话说，另一边的 Twitter 其实也在今天公布了新的用户数字 - 3.28 亿人，跟过去比只是小幅增加了一千多万人，在 Instagram 面前还真是有点相形见绌了。