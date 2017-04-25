Google 次世代 VR 摄影机是由小蚁操刀的





Yi Halo 的优势之一是仅有约 3.5kg 的重量，即便是我们美国的女编辑同事也可以抬着它在 Google 办公室中移动，并不会觉得太过笨重。毕竟这是一台配备极高规格的专业全景摄影机，通常都会预期重量应该并不是它的制作重点，但 Yi Halo 的确是保持在了一个还算便携的范围之内。其内建的电池可拍摄约 100 分钟的视频，并可通过 AC 电源供电持续拍摄，也能通过三方电池或电源配件来增加移动时的电力供应。









这座「360 鼎」的底部一角，搭载了可监控相关拍摄数值的小型触控屏幕面板，一些电池信息跟记忆卡剩余容量等都可在此查看。想要躲起来拍摄也可通过 Android app 进行控制与即时预览。这方面的控制未来也会通过固件升级的方式让机身上的触控面板也能实现。



Google Jump 的产品经理表示，这部相机是以软件为设计思维，举例来讲，它顶部的镜头采用的是有点凹陷的设计，这就是为了要让影像的自动接合效果更好所做的调整。既然是以软件为优先考量，Jump 又有什么强大之处呢？基本上它结合了 Google 的电脑视觉科技与云端资源来将 17 台相机所输入的影像信息，转为一支无缝的 360 度视频。这样的自动视频接合效果都要归功于 Google 演算法的强大功能，让以往可能要花上数日或数周的高品质影像接合程序，变成仅需数小时即可完成的快速工程。





即便这样已经相当快速了，不过 Jump 开发团队也贴心地为专业拍摄团队提供快速即时的现场工作流程。像是通过他们的初步接合功能，将可快速地通过笔记型电脑在数分钟内完成视频的预览，避免拍摄有所失误而无法即时察觉（毕竟 360 全景... 场景需要顾及的角度太多了）。除此之外，这套软件亦能进行曝光与色调的调整。







Yi Halo 还内建了缩时摄影与自动产生景深探测图等功能，而就现场试用过 Halo 的人表示，这台全景摄影机的颜色重现、动态范围与低光表现都十分令人赞赏。配合景深地图信息更能轻松加入 CG 或各式特效，提供更沈浸式的体验，手动曝光控制更是能更好应用在专业的创作场合里，亦提供了很好的可携带性。Google 趁着这次发布会还发布了新的 Jump Start 创作计划，希望能给予 100 名视频创作者免费使用新世代 Jump 全景摄影机来进行创作的机会，想报名的朋友要快，因为在 5 月 22 日就截止啰。