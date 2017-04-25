三星 Galaxy S8 / S8+ 评测：王者归位

Hello Bixby

相机实拍

Google Now 已经不够看，现在各厂似乎只要没有挂上个自己 AI 助理，好像就脱离了潮流。三星最终在 S8 与 S8+ 上端出了自己的 Bixby 人工智能助理。除了占据了以往 Filpboard Briefing 简报首页左滑的位置外，在音量钮的下方也新增了一个专用按钮。姑且不论会不会误认是电源钮，也不管到底能不能将它自定为别的功能按钮（我相信三星会极力抵抗的），但至少让它能「收回」好像也没这么难吧？如果能帅气的按一下叫出 Bixby，再按一下退回我想应该会更好才是。Bixby 的功能相当多，除了目前还没能够玩到的语音功能外（就算有目前也是英语跟韩语优先提供），但据称它的功能可以强大到不用触控屏幕了，感觉还是很令人期待后续的更新。它也有类似 Google Now 的卡片式信息页，提供你天气、健康信息、建议 App、行程等功能。更酷的是，它还懂得用相机通过影像搜索来辨识你眼前的事物的细节，而这个功能就叫 Bixby Vision。主站编辑尝试拿它来做为终极的购物工具，直接拿去超商到处照，然后再通过 Bixby 辨识出的内容想在亚马逊线上直接购买。不过实际测试之后，却感觉它还是有些力有未逮。最好的情况下，它能辨识出「黑鞋」或「红色背包」，但这样的内容在亚马逊上却并不是这么的有用。但如果直接拿来照标签之类的就能辨识的不错。是说，它的强处不仅止于此，我们也拿它来拍了拍红酒的实际样貌，此时 Bixby 就会告诉你这瓶酒的网络评价分数与评论等内容。这功能也懂得通过 Pinterest 搜索图片，所以当你看到灵感的时候其实也能以 Bixby Vision 来找找看有没有类似的产品或作品。它也能作为翻译的用途来使用，这拿来翻译书本中的文字还满好用的，只要你将相机对准这些文字，界面就会在「图像」之外，跳出一个新的「文字」选项，让你直接点击被辨识出的文字来翻译成各国语言（包括中文唷）。这里唯一的问题是，面对那种大封面或图片较多的内容时，Bixby 有时会只当它是个图片而不跳出文字的辨识按钮，自然也没得翻译起啰。必须说，在它运作的一切正常的时候，Bixby 的图文翻译功能真的很强大，我们非常期待这功能在更精进之后可以有更实用的表现。而就目前来看，由 Android 生态圈所打造的 AI 军团，已经比起 Siri 要拉出更多自身优势了，加上 Bixby 这么深度地与系统的功能协作之下，这种随手可得的 AI 便利性，相信在未来三星的系统之中将会更常见到才是。S8 与 S7 系列的主相机都还是采用了 12MP 的感光元件，规格与实际上的差异并不很大，但在现有手机厂牌中都算数一数二厉害了。都能提供相当棒的对焦（毕竟是 Dual Pixel 对焦系统啊！）与色彩表现，并且搭载了在录影与拍照都有很好表现的光学防抖系统。三星有特别强调这次 S8 在低光时的多影像叠合功能可以增进拍摄的效果，而就我们实际拍摄的感想是觉得，在配合 1.4µm 感光元件与 f/1.7 光圈之下，S8 已经比一般相机要能捕捉到更多细节了，加上叠合之后在低光环境下的确算可圈可点。前置相机的部分，这次 S8 搭载了广角 f/1.7 的镜头，亦提供了很有意思的 AR 自拍道具效果。