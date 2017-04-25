三星 Galaxy S8 / S8+ 评测：王者归位

在没有「意外」的前提下，三星上一世代机型 S7 与 S7 Edge 获得的高评价，一路接续到了各方面都相当强悍的 Note 7（没别的意思，如果没有电池问题的话，它真的是部相当不错的产品，但意外嘛...），应该一整路都始终能保持自己在智能手机市场上无法撼动的强势地位，结果因为种种的状况，导致三星今年打头阵的首款旗舰手机，必须背负着异常庞大的压力，要能全力赎回品牌以及消费者的信心。所以我们就见到了上图这两部，必须超越去年 S7「稳中求胜」概念的新机 Galaxy S8 与 S8+ 的诞生。
相对于前几代 Galaxy 机型用 Edge 双曲面屏幕赢得的消费者眼光，这次三星搭配用上了超高占比的「无边际屏幕」，让 S8 一看过去很轻易地就能以这两个特征找到这部旗舰。而除了藏身在音量钮下方的 AI 助理 Bixby 外，三星还带来了可让 S8 与 Note 系列比拼生产力的 DeX 移动工作站，通过简单的连接实现手机秒变桌机的使用情境。从各种角度来看，都感觉得到三星这次不仅不想搞砸，而且是想更上层楼的强烈企图。至于到底 S8 与 S8+ 是否真能给人满意的表现，就请阅读我们的完整评测报告深入了解吧。
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硬件设计S8 与 S8+ 的设计语言很好理解，但却很难用相机拍出它的美。基本上它就是一支拿掉了笔、并且将手机与屏幕都变得更高、占比变得超猛的 Note 7（谜之声：额... 说好不提的）。手机侧面采用平整融入边框曲线的曲面屏幕玻璃，并且将中框改为亮面漆面覆盖，让整体手感获得了更进一步提升。
在高屏幕占比 + 机身变长的变化下所得到的好处，是在与前代接近的宽度下可获得更大（其实是高）的屏幕范围。S8 与 S8+ 分别在保持差不多的尺寸的同时，都由前代的 5.1 吋与 5.5 吋 S-AMOLED 增大来到了 5.8 吋与 6.2 吋。原本一直以来在小尺寸屏幕上没见到曲面屏幕，也加入了 S8（严格来讲这次算大屏幕？），让全系列产品都拥有这样的规格。
这样 18:9 高屏幕占比的规格 LG G6 也不是没有提前端出来，不过通过前后曲面玻璃漂亮的收边，说真的，S8 与 S8+ 真的是会让人一拿 / 一看就上瘾的手机。至于，更「高」的屏幕有什么好处？小编直接拿 S8 与 S7 对照比较时，发现单从视频观赏时的情境而言，S8 在看 16:9 视频的时候并没有多大的优势。
图、S7（上）与 S8（下）观看视频对照（注意 YouTube 水印 XD）。
从上图可以看出，在观看这种 16:9 视频时，S8 的左右还是有着相当大的黑边。整体面积虽然有大一些，但跟 S7 没有太大的差异。此时虽然原厂会主动跳出裁切至全屏幕的选项，但视频上下就会被切到了（点我看范例截图，下方字幕都被裁到了啊）。加上 S8 还是没有提供立体双喇叭的规格，所以单就个人的感觉，是认为 S8 的观赏视频体验还是有改进之处。不过看更宽比例的视频爽度就会直线上升了就是了。
图、S7（左）与 S8（右）输入文字时显示范围比较。
不过，一旦放直，S8 的「视界」就跟 S7 拉开距离了 -- 虽然很想讲「大大地」拉开距离，不过就我们的比较之下，由于底部始终还是得要放着系统按钮海苔条的关系，所以以聊天功能来讲，大概就是增高了一两行字这样的高度而已（当然，如果能让系统进入沉浸模式就能更为拉大，但基本上键盘一弹出来就一定会有系统按钮）。手感部分，因为手机主要只是变长了，所以两者单手操控的手感都与前代接近。S8+ 基本上误触的机会已经很少了，改了曲面屏幕的 S8 更是好操控。
正面屏幕仅存的一点点上缘空间，三星塞进了颗具备自动对焦机能的 8MP 相机，一旁还有 Note 7 上首度推出的虹膜辨识器。虹膜辨识在大多有对到的情况下都相当迅速，甚至只睁单眼也可以进入桌面，也因此，小编在评测期间也渐渐忘记了背后的那个令人很担心误按主镜头的指纹辨识器。
这次 S8 在 Home 键的玻璃位置加入了类似 iPhone 的 3D Touch 感压按钮，只要手机在开机的状态下，用力朝大概底部中央的那个位置用力按，即可唤醒屏幕。这里如果有在菜单里开启「以首页按钮解锁」选项的话，是可以直接进入虹膜辨识的判读状态。至于那个这次新增的脸部辨识功能，坦白讲，虽然很快速但安全性还是较差的，所以我们并不是太喜欢使用。
小编也发现，如果你有启动 Always-on Display（简称：AOD）功能的话，是可以通过双点轻触底部的虚拟 Home 键点亮屏幕的。所以后来自己的用法大多是想要开启屏幕看看通知，就用轻轻触碰的双击唤醒；想要直接解锁用手机的话就是用力按下虚拟 Home 键以虹膜解锁手机。
另外，我们也用缩时摄影的方式确认了这个 Home 键，其实是会在一定时间稍稍改变位置的，所以当初有点担心会烙印的问题，官方是有考量到的，理应不用太担心会有太明显的烙印问题。但毕竟 AOD 还是会长时间点亮相关元件，所以还要等真正长期使用才会知道是否会有状况。至于为什么双击 Home 键启动相机的功能不能在这个虚拟按钮上续存，反而要改成双按电源钮，这就不得而知了（其实可以的吧？）。
如果你是先前 Galaxy 手机的使用者的话，应该也很容易发现手机的左侧音量钮下方居然多了一颗按钮。这颗按钮，就是用来叫出三星新的 AI 助理 Bixby 的专属功能按钮。是说，其实在原本的设计之下，如果长按这颗按钮的话是可以召唤语音功能的，不过因为这方面的功能在推出时临时延迟，加上都还是采用英文语系为主，也因此实用性暂时来讲应该还是稍低的。更多的功能介绍我们在后面几段会独立给各位专门的试用介绍，在此就先跳过一下。
底部的部分，即便改成了正反插都可以的 USB-C，三星也还是为一般耳机的使用者提供了 3.5mm 的耳机孔，并且在这样开放式接口的状态下依然提供了 IP68 的防水防尘规格（对现代的手机而言这算家常便饭了？）。这次的测试视频中，我们的美国同事还直接泡在酒里面一饮而尽，所以基本上这样的规格在一般的使用情境下绝对是没有太多问题的，即便是下雨也可以尽情地使用 -- 反而是淋雨的你要小心着凉。
硬件规格部分，S8 系列在美国搭载的是高通新的 S835 处理器，台湾这边则是三星自家的 Exynos 8895，撇除 6GB RAM 的皇帝版，我们测试的都是搭载了 4GB RAM 与 64GB ROM（可扩展记忆卡）的一般版本。然后三星同时在 S8 接纳了新的 Bluetooth 5.0，带来了可以双连无线耳机的有趣使用方式。
来到令三星极度极度小心的电池的部分。S8 与 S8+ 分别搭载了 3,000mAh 与 3,500mAh 的不可更换电池，前者相对于去年的 S7 基本没改变；后者则是小了 100mAh，由此可见他们的确是在实际增加电量的部分转趋保守了些 -- 这并非坏事，而且原本的续航就已经不赖了，至于实际表现如何，就请再往后续几段我们的续航测试来解答啰。
整体而言，三星这次的手机工艺可说是接近无可挑剃得好，唯一要讲的缺点，也许就是底部那偏离中心的 USB-C 接口了吧（也稍微刮手了点）。不过除此之外，当今能够将前后玻璃融入中框的工艺做得如此无缝且优雅的厂商，三星真的算是这方面的王者。抱歉啦，苹果、HTC 与其他手机厂，毕竟这方面他们真的有相当出众之处，更别说他们也是历经了数代的经验累积才能有这样的成果，这的确不简单。
显示与音效
虽然传出了偏红的问题，但这次 S8 与 S8+ 依旧保持着相当赞的显示表现。他们的 Super AMOLED 在进入了 18:9 比例世代之后，无论在色彩表现与动态范围上（毕竟有 HDR 认证）都十分优秀。配合内建的影像增强功能，更是可以让视频的播放表现更为讨喜。如同前面硬件篇所提到的，这个三星称之为无边际屏幕的 18:9 屏幕，在播放大多 16:9 的视频之下左右会显示黑边，甚至用 YouTube app 看视频的时候，还发现软件浮水印会被压在黑边之上，感觉有点有趣 -- 这里有个好处是 FB Messenger 的聊天大头视窗收起时，其实是刚好收在黑边的，就反而不会遮到屏幕（就像这样）。
无论是 S8 或是 S8+，这次的屏幕最高分辨率皆为 2,960 x 1,440，不过三星在预设值之下都会将其调整至 Full HD+ 的 2,220 x 1,080。所以如果想要享有最高画质，则是必须进入显示选项中将分辨率拉到最高。当然，如果你很想省电的话，也是可以降到最低的 HD+ 啰，不过个人认为这样的调整对续航的帮助并没有太大。加上除了原厂的闪电快充之外，S8 也都还是具备无线充电的规格，「补血」手段还算多啦，所以倒不如多多享受它所能给你的旗舰级观赏享受比较实在些。
这次三星也改进了 Always-on Display 的显示功能，除了底部的通知可以双点启动外，亦可双点时钟叫出 AOD 的小工具来使用 -- 这里可以直接看到日历行程与音乐控制项。虽说只有底部喇叭输出有点遗憾（至少满大声的），不过三星这次主打的配备包括了直接附送的 AKG，虽说我们的借测机里没附上，不过理论上真的要好好享受一下 S8 所带来的影音体验，直接挂上这款耳机应该是不会让你太失望的啰。
软件界面
S8 与 S8+ 直接预载了 Android 7.0 Nougat 的系统，但还是可以在手机的各个角落看到 TouchWiz 的踪影。还带来了横跨桌面、锁定画面与 AOD 的美丽 Infinity 效果桌布。让你彷佛在屏幕上可以看到一片银河，还会随着手机动态流动 -- 评测期间虽然一直很想换自己喜欢的桌布，但每次要换的时候都会跳出是否要关闭此效果的提示，结果就是一直没换（XD）。
这次系统有一个满大的变革，就是三星将应用抽屉按钮给预设隐藏了起来，改成直接在桌面上下滑动叫出。而且如果你想要把 App 抓到桌面，则是除了原本的长按之外，还需要将应用程序给拉到上下缘才会跳至桌面让你摆放。说真的这样的操作方式一开始真的不太习惯，不过久了之后会觉得这样的设计也还不赖。
Samsung 最近也为长按 App 的操作新增了菜单的功能，所以就算 App 在桌面之上也可以直接长按叫出菜单来进行解除安装或休眠等功能。是说，如果你真的无法接受这样的改变的话，也是可以在桌面的选项中把应用抽屉按钮给改回来啰。
这次同样可以改变的，还有三星万年不变的系统按钮的顺序（毕竟变成虚拟的了嘛），亦可依造自己心情改变底色。是说，预设状态下用触控按这三个按钮预设是没有震动的，用力按下 Home 键才会有震动。说真的，习惯了一些手机只要按到系统按钮就会给予震动的回馈，再回到 S8 上总会觉得少了些什么有点空虚的感觉。其实 S7 一直以来按系统按钮都有震动，就不知道为何新世代的旗舰机会要预设关闭。不过，在系统的「音效与震动」选项中可以开启「震动回馈」的，就能解决这样的问题（感谢读者 Kuru Lung 的信息提供）。
这次三星选择在进阶功能里，提供可以在指纹辨识器上下滑动启闭通知列的进阶控制功能。而既然两款大小的 S8 都搭载了曲面屏幕，曲面侧边功能栏自然也全系列产品都有搭载啰（只是小编真的好少用到啊）。另外，Note 7 上的智能选取快速制成动画的功能、游戏启动器还有安全文件夹等功能，也被带到了 S8 之上。因应这次的 18:9 屏幕，三星在显示设定里加入了「全屏幕应用程序」的设定功能。其中列出了支持或不支持这样屏幕规格的 App 列表，并且可以自行设定是否要开启更长的全屏幕选项。
三星在按下多工按钮的页面上，也分别针对不同 App 在右上角提供了启动全屏幕的按钮。而且支持这种延伸屏幕的 App，是出乎意料的多，但在自己常用的 App 中也不是没有遇过死当到不行的问题，而且无论是有无开启全屏幕选项都还是会当（举例，DJI app），所以如果如果购入了 S8，却无法正常使用自己常用的 App 也别太意外，只能期待厂商能尽快更新来适应这样的新规格了。
DeX 移动工作站
这次的评测中我们也花了几天的时间试用了 DeX 移动工作站。先讲结论，假若小编真的入手了 S8，真的会把这配件列入必买的购物清单之中。它，设置起来相当简单，基本上就是线插一插就可以运作了。唯一比较麻烦之处，是它必须使用原厂的 USB 快充才可以驱动（Note 4 用的，最高 9V / 2A）。小编试着用一般的充电器或移动电源来供电，基本上手机插上去是连充电都不显示的，更别说是启动屏幕来显示了。
在 DeX 插上 S8 之后，首次使用的话系统会询问你是要做 DeX 的工作站，亦或是单纯镜射使用。这里我们当然是希望能进入 DeX 来试试它的表现啰！说真的，一切的体验就跟我们记者会所感受到的差不多，基本上支持 DeX 的 App 如 Chrome 与 Samsung Notes 等，都能提供可全屏幕或放大缩小屏幕的使用方式（甚至 Chrome 还可以开启多视窗）。但也有满多一般 App 是仅能用手机的长方尺寸开启，并且仅能调整横向或直向而已。
图、既然是 USB-C，反过来当然也可以正常用啰。
虽然在使用时不免会觉得，真要取代正常的桌机的话，可能还得要再挑过输入法或者是匹配的移动应用，而且真的开起太多视窗也还是会可已感受到些许延迟。不过个人认为有了 DeX 之后，简单的文书处理或是查找整理资料等，就都可以不用打开笔记本或电脑来使用了。更让人期待未来会不会有笔记本的配件出现，配合 S8 的强大硬件规格与 DeX 的类桌机界面，感觉应该有机会会比华硕 PadFone 还要更为好用呢！
Hello Bixby
Google Now 已经不够看，现在各厂似乎只要没有挂上个自己 AI 助理，好像就脱离了潮流。三星最终在 S8 与 S8+ 上端出了自己的 Bixby 人工智能助理。除了占据了以往 Filpboard Briefing 简报首页左滑的位置外，在音量钮的下方也新增了一个专用按钮。姑且不论会不会误认是电源钮，也不管到底能不能将它自定为别的功能按钮（我相信三星会极力抵抗的），但至少让它能「收回」好像也没这么难吧？如果能帅气的按一下叫出 Bixby，再按一下退回我想应该会更好才是。
Bixby 的功能相当多，除了目前还没能够玩到的语音功能外（就算有目前也是英语跟韩语优先提供），但据称它的功能可以强大到不用触控屏幕了，感觉还是很令人期待后续的更新。它也有类似 Google Now 的卡片式信息页，提供你天气、健康信息、建议 App、行程等功能。更酷的是，它还懂得用相机通过影像搜索来辨识你眼前的事物的细节，而这个功能就叫 Bixby Vision。主站编辑尝试拿它来做为终极的购物工具，直接拿去超商到处照，然后再通过 Bixby 辨识出的内容想在亚马逊线上直接购买。
不过实际测试之后，却感觉它还是有些力有未逮。最好的情况下，它能辨识出「黑鞋」或「红色背包」，但这样的内容在亚马逊上却并不是这么的有用。但如果直接拿来照标签之类的就能辨识的不错。是说，它的强处不仅止于此，我们也拿它来拍了拍红酒的实际样貌，此时 Bixby 就会告诉你这瓶酒的网络评价分数与评论等内容。这功能也懂得通过 Pinterest 搜索图片，所以当你看到灵感的时候其实也能以 Bixby Vision 来找找看有没有类似的产品或作品。
它也能作为翻译的用途来使用，这拿来翻译书本中的文字还满好用的，只要你将相机对准这些文字，界面就会在「图像」之外，跳出一个新的「文字」选项，让你直接点击被辨识出的文字来翻译成各国语言（包括中文唷）。这里唯一的问题是，面对那种大封面或图片较多的内容时，Bixby 有时会只当它是个图片而不跳出文字的辨识按钮，自然也没得翻译起啰。
必须说，在它运作的一切正常的时候，Bixby 的图文翻译功能真的很强大，我们非常期待这功能在更精进之后可以有更实用的表现。而就目前来看，由 Android 生态圈所打造的 AI 军团，已经比起 Siri 要拉出更多自身优势了，加上 Bixby 这么深度地与系统的功能协作之下，这种随手可得的 AI 便利性，相信在未来三星的系统之中将会更常见到才是。
相机实拍
S8 与 S7 系列的主相机都还是采用了 12MP 的感光元件，规格与实际上的差异并不很大，但在现有手机厂牌中都算数一数二厉害了。都能提供相当棒的对焦（毕竟是 Dual Pixel 对焦系统啊！）与色彩表现，并且搭载了在录影与拍照都有很好表现的光学防抖系统。
三星有特别强调这次 S8 在低光时的多影像叠合功能可以增进拍摄的效果，而就我们实际拍摄的感想是觉得，在配合 1.4µm 感光元件与 f/1.7 光圈之下，S8 已经比一般相机要能捕捉到更多细节了，加上叠合之后在低光环境下的确算可圈可点。前置相机的部分，这次 S8 搭载了广角 f/1.7 的镜头，亦提供了很有意思的 AR 自拍道具效果。
S8 在拍照功能方面基本上与 Note 7 一致，上下扫屏幕可以切换自拍与主相机；左右滑动则是可以带出滤镜与模式选择等。还将 A5 与 A7 新增的悬浮快门按钮给加入系统之中，为原本就已经有很多拍摄手段的 Galaxy 手机带来丰富的操作选择。好奇 S8 的拍摄效果吗？一起通过我们的图集瞭解一下吧。
性能续航
简而言之，无论是高通或是 Exynos 8895 的版本（看起来这次 S835 也很不错？）的 S8 与 S8 Plus 都缴出了相当高规的跑分成绩。重点是，这还是在皇帝版尚未登场的状态之下，以 4GB RAM 的一般版本所跑出的成绩（日后如果有机会使用到 6GB RAM 版本再来比较试试）。基本上这样的表现要拿来玩一些 3D 游戏都不是什么问题的啦。
|Galaxy S8
(S835)
|Galaxy S8
(E8895)
|LG G6
|Google
Pixel XL
|Galaxy
S7 Edge
|AndEBench Pro
|15,888
|13,104
|10,322
|16,164
|13,030
|Vellamo 3.0
|5,519
|5,910
|5,046
|5,800
|4,152
|3DMark IS
Unlimited
|36,806
|29,080
|30,346
|29,360
|26,666
|GFXBench 3.0
1080p Manhattan
Offscreen (fps)
|54
|51
|42
|48
|47
|CF-Bench
|67,307
|65,442
|29,748
|39,918
|46,290
表、Galaxy S8 性能对照（移动版请点我）。
更惊人的是，S8 与 S8+ 的电量并没有屏幕变大，加上电池容量持平甚至小减而退步，而且是 S835 跟 Exynos 8895 的版本都基本一致。3,000mAh 的 S8 的高通版本缴出了 13 小时又 27 分、Exynos 版则为 14 小时又 3 分；电量降到 3,500mAh 的 S8+ 则为 15 小时又 8 分（S835）与 14 小时 54 分（Exynos 8895）。喔对了，这个成绩是跟主站编辑的综合测试整理，交代一下我们这边（Exynos 8895 版）的测试基准。首先，一开始我们就把系统调整到最高分辨率，视频测试的时候也将视频占满整个屏幕，所以应该算是比较严苛一点的测试条件（毕竟 16:9 视频放在 18:9 屏幕上左右可以留「黑」省电嘛）。
|Galaxy S8+
(S835)
|Galaxy S8+
(E8895)
|LG G6
|Google
Pixel XL
|Galaxy
S7 Edge
|AndEBench Pro
|16,064
|13,252
|10,322
|16,164
|13,030
|Vellamo 3.0
|6,930
|6,018
|5,046
|5,800
|4,152
|3DMark IS
Unlimited
|35,626
|29,068
|30,346
|29,360
|26,666
|GFXBench 3.0
1080p Manhattan
Offscreen (fps)
|55
|64
|42
|48
|47
|CF-Bench
|64,441
|69,333
|29,748
|39,918
|46,290
表、Galaxy S8+ 性能对照（移动版请点我）。
从我们的标准续航测试中，可以看出这次三星总算将双版本的能耗调整的较为接近了，跟其他对手包括 Pixel XL 与 Moto Z Force 相比也还是胜出；跟 Note 7 比则是夹在双版本之间差距没有很大（Note 7 的 Exynos 8890 续航算是障壁啊！）。整体来讲，无论是什么版本的 S8 或 S8+，性能都是当今高标了，所以如果你是对于手机性能非常讲究的人，它应该不会让你失望啰。而且其实在运行了很多跑分软件之后，S8 的机身并不会有特别烫手的感觉，这点十分不错。
竞争对手
2017 年才刚开始没多久，而在这种 18:9 比例的高屏幕占比智能手机上，LG G6 算是最直接的少数对手了（宣传散热与高安全性等就满针对了 XD）。虽说单纯以性能等条件较量，应该占不了上风，但来到了双镜头之上，它的超广角镜头的确在智能手机上是满少见到的配置。除此之外，如果会考虑到 G6 的话，应该也不能放过 Google Pixel 与 Pixel XL 的组合（毕竟都搭载同芯片嘛），他们都拥有相当棒的相机配置 -- 主站编辑甚至觉得可能胜过 S8 一些 -- 而且未来还可抢先获得后续的 Android 更新，也是其天之 Google 骄子身份不凡之处。
至于 iPhone 7 与 iPhone 7 Plus... 说真的，就目前看来，S8 系列好像有点抢先用上了原本传言很久的屏幕触觉 Home 键（虽然感觉利用到的地方不太多啦），加上目前大部分传闻的规格也直指新一代 iPhone 将会采用类似概念的屏幕看来，至少那个机身越做越长的笑话图，也许在又可在今年的苹果发布会拿出来笑一下了。不过讲起来苹果也不是第一次被抢先用到规格了，当初华为也是在 Mate S 抢先用上了类 3D Touch 的感压屏幕，至于苹果会把这些规格怎么运用，那就是他们厉害之处了，也因此，也许会有某些人看到 S8 的表现会反而更期待 iPhone 了吧？
优缺分析
我们认为 Galaxy S8 / S8+ 的优势有：
· 机身握感更好。
· 维持宽度之下，却还能提高屏幕观赏范围。
· 系统界面更精致。
· 高性能下，依然维持绝佳续航。
我们认为 Galaxy S8 / S8+ 可改进之处：
· Bixby 功能尚不完全。
· 相机提升幅度较小。
· 指纹辨识位置略怪，放桌上大多都直接按密码了...
· 不支持双喇叭（屏幕都这么适合看视频了！）。
· 应用抽屉与次菜单的用法需较多时间习惯。
· 系统列占比应该可调成更小或能选择自动隐藏。
结论
从这次的 S8 与 S8+，感觉出来三星是希望离「当红炸子鸡」的红与炸两个字越远越好。也因此，虽然我们一方面可以感受到这次旗舰机的各种进步，但又同时能深刻体会他们的确也是步步为营小心谨慎。所以即便搭载了这么抢眼的屏幕，但大多设计上还是走着 Note 7 承袭而来的基础，并没有做出太大的改变，也不断通过前期针对安全的宣传来希望脱离前阵子的阴霾。事实上，虽然这一年还很久，不过就我们目前所见，只要没有太大意外发生的话（你懂的），这次的 S8 与 S8+ 无庸置疑将会是最近最值得购买的旗舰机之一。
好机无庸置疑，但，接下来就是靠时间对品质的验证了。