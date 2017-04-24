抢先为 S8 与 S8+ 提供万全防护，Tech21 防摔保护壳动手玩

与我们先前动手玩的心得类似，Tech21 这几款保护壳都维持着相同的设计语言：四周都有着 FlexShock 技术的边框保护手机避免掉落的冲击，针对双曲面屏幕则是在正面左右两侧有做出尽量不影响触控手感的凹陷，上下框则是有起伏来避免屏幕直接接触桌面，背面就比较可惜地没做出双曲面玻璃的曲线。





底部的边框还是偏软的设计，使用起来不免会有一点觉得会较容易挤压变形（没办法，要好拆就只能这样了吧）。基本上机身周边的麦克风、喇叭相机的预留开口都相当精准，不过要开启 SIM 卡槽还是得要拆壳的唷。只是这次电源按钮的手感似乎有点略硬，其余按钮包括 Bixby 按钮与音量钮就满正常的。







首段提到的粉红色款，说真的装上我们借来的金色版的 S8+ 看起来还满美的，加上包装也充满了粉红的质感，感觉如果你对于现有色系不太满意的话是很可以考虑变色选项；黑色系机身应该理所当然就搭黑色的 Evo 最搭了吧，至于希望保留原色的朋友，应该可以考虑边框较薄的 Pure Clear 款啰。









除此之外，我们还注意到了 Evo Wallet 又改进了，一般壳 / 皮套壳的双用卡榫机制，舍弃了类似弹簧的卡榫的设计，而是直接下压内侧即可拆卸更换的设计（如上图）。机制变得比较简单，拆装起来也更快些。Wallet 虽然舍弃了以往的立架功能，但也带来双层式的卡夹功能，基本上可以让你在 Samsung Pay 正式来台前，还是先带着卡片来 Pay 啰。基本上这次 Tech21 还是带来了相当丰富的防摔壳款式，虽然把超美的 S8 给完全包起来有点可惜，但防摔的规格应该可以尽可能避免摔落的意外啰，就看各位怎么取舍了。







图、能收纳卡片的 Evo Wallet 款。