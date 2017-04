金立旗下以超强续航力为主要卖点的 M 系列 ,刚刚迎来了自己的最新成员 M6S Plus。这款外款酷似 乐视乐 Pro 3 的设备,在设计上不算有太多的亮点。金属背盖被注塑天线条以很常见的方式分成三段,主相机下印有金立标志的圆圈只能看不能按,指纹辨识还是要放在正面的 Home 键上完成。说到这个,M6S Plus 内建了指纹加密芯片,而且跟 Pro 6 Plus 一样,支持活体指纹识别。与此同时,这套零件也能检测心率,估计跟魅族使用的应该是相同的方案吧。规格方面,M6S Plus 搭载了高通 Snapdrogn 653 芯片,同时有 6GB RAM、6 吋 1080p AMOLED 屏幕和支持 QC 3.0 的 6,020mAh 电池。拍照部分,主相机采用了像素大小 1.4μm 的 12MP 感光元件,支持双核对焦,前置的自拍相机则为 8MP。至于发售信息,M6S Plus 分为 64GB 和 256GB 两个容量版本,售价分别是 3,499 和 4,299 元,目前已在官网接受预订。