科学家想通过亮化海洋云层来拯救大堡礁

因为海水变暖，大堡礁的珊瑚生态危在旦夕，而许多尝试解决问题的常规方法（比如说改善水质、禁止捕鱼等），至今为止并没起到太大的作用。这样的前提下，科学家们开始转向一些特别的手段，比如最近就有人提出，可以试试亮化海洋云层、提供其反射率的办法，来间接降低海水本身的问题。
初听之下，这样的构想似乎并不太实际，但相关论文早已有之，实现起来可能也没想像中那么困难。具体来说，需要用船只将海水中提取出的盐颗粒喷射向海洋云层。这样一来，就能促进液滴形成，从而达到让云变大、变密的目的。这种办法可以根据需求来增大规模，而且相对来说也比较环保。最大的问题，可能就是备齐能完全覆盖到大堡礁的船只数量了（毕竟总长有 2,000 多公里呢）。
不过，这项计划最终是否会被采用目前还不得而知，但研究团队会从五月开始气候建模，以确定亮化云层是否真的能带来实质性的变化（其实云的数量也不知道够不够）。当然，一经采纳后，澳洲政府必须给予大力支持，计划才有成功的希望。而在世界的其它地方，也有像 Summen Project 这样，希望靠类似技术保护红衫免受气候变化影响的计划在进行。如果这些行动都进展顺利的话，那未来保护环境，应该会多一种有效的办法吧。