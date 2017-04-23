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Image credit: Dell
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戴尔推出旗下首款符合 HDR10 标准的显示器

售价 2,000 美元。

Sanji Feng
1 小时前
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Dell
HDR10 跟 Dolby Vision 是显示行业当下的两大标准，而 Dell 现在也终于推出了旗下首款支持前者的产品 Dell UltraSharp 27 4K HDR Monitor。这款 27 吋的设备是专为创意人士而设，同时也能够满足 NVIDIA Shield、Xbox One S、PlayStation 4 这些主机的显示需求。发售信息方面，它将于 5 月 23 日起在美国率先发售，具体的价格是 2,000 美元（约人民币 13,800 元）。