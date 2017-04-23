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三星和亚马逊推出 HDR10+ 标准对抗 Dobly Vision
松下 Lumix GH5 登陆香港：4K 60p / 4:2:2 10-bit 录影神器！
犹如艺术品般优雅，三星展出新一代 Lifestyle 电视产品
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戴尔推出旗下首款符合 HDR10 标准的显示器
售价 2,000 美元。
Sanji Feng
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Dell
HDR10 跟 Dolby Vision 是显示行业当下的两大标准，而 Dell 现在也终于推出了旗下首款支持前者的产品
Dell UltraSharp 27 4K HDR Monitor
。这款 27 吋的设备是专为创意人士而设，同时也能够满足 NVIDIA Shield、Xbox One S、PlayStation 4 这些主机的显示需求。发售信息方面，它将于 5 月 23 日起在美国率先发售，具体的价格是 2,000 美元（约人民币 13,800 元）。