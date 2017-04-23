据报 Apple 曾警告要将 Uber app 下架，原因：违规追踪

Uber 的隐私问题又多一桩，而且这次引来的是个可以威胁要将他们的 app，直接从 iPhone 应用程序商店下架的人，他就是 Apple 的 CEO Tim Cook。根据纽约时报的报道，Apple 在两年前曾因为发现 Uber 有通过应用程序来秘密追踪 iPhone 用户，而且即便在删除了 App 之后居然还能够持续追踪，甚至还刻意通过定位信息规避「位在」苹果总部人员的审查。而这种违反隐私条约的行为，自然是完全戳中了连帮忙 FBI 开用户后门都不肯的 Apple 的神经。据称 Tim Cook 在 2015 年初直接与 Uber CEO Travis Kalanick 在会面中，主动警告将因此把 Uber 从 App Store 下架。自然，Uber 是无法承担失去 iPhone 庞大的用户的后果的，所以也就乖乖遵守相关守则了。
其实 Uber 会选择用这么游走隐私边缘的方式来追踪用户，主要是希望遏止驾驶以假冒帐号来叫车赚取收入。对此 Apple 并未提供任何说法确认此事为真，不过 Uber 倒是向我们 Engadget 提供了官方说词。表示他们「绝对没有在删除 App 之后追踪特定用户或他们的位置」，强调他们所采用的侦测方式，其实就与一般用于在登入时保护使用者帐号的封锁机制相似，认为能够辨识出恶意用户对 Uber 或是用户而言都是一个相当重要的措施。希望避免恶意用户在偷来的手机上安装 app 用偷来的信用卡进行高额消费，并且不断地重设手机来再度运用。
是说，其实整件事情比较争议的可能还是在于利用硬件信息来追踪用户的这部分吧？那这样官方算是有解释清楚了吗（搔头）。