Insta360 的「平价」8K VR 相机开放预购了

如果你对 Insta360 这个品牌还不太熟悉的话，可以看看华为荣耀和 Nubia 最近新发的手机配件，有两款即插式的全景相机配件，就都是出自他们的手笔。当然啰，跟它们相比 Pro 完全不是一个等级的东西，从一开始官方就直言 Nokia Ozo 是其追赶的目标，而两者在许多规格上也确实都不相伯仲。Pro 总共配有 6 颗视角 200 度的镜头（比 Ozo 少两颗），支持 360 度影像拼接成片（4K @30fps，H.265 / H.264 或者 4K 3D @25fps，H.264），机身内建有 4 个麦克风（还可以再外接一个）。



通过 Insta360 的后制软件或第三方工具，你还可以制作出 8K @30fps、6K 3D @30fps 或 4K @100fps 慢动作的视频，至于拍照则最高支持 360 度的 8K 全景或是 8K 3D。设备本身配有 SD 卡插槽，也可通过 USB-C 3.0 连接外置存储。







和 Ozo 一样，Pro 也支持 Wi-Fi、以太网、HDMI，可以进行即时 360 度影像预览，甚至还能以 6K 3D 或 4K 3D 进行直播（通过 Facebook、YouTube、Insta360 服务器或其它支持 RTMP 的平台）。其电池为 5,000mAh，能连续使用大约 75 分钟，可以拆下更换，用起来还是非常方便的。此外，Pro 的重量只有 1.2kg，携带起来并没有太大负担，当然，你也是可以直接把它装到脚架上使用的。







比较可惜的是，我们是在 Insta360 的办公室内试玩 Pro，拍出的照片未必能反映出其真正的实力。如果你有兴趣的话，可以戴上头戴设备去官网产品页欣赏更多实拍样本啊。