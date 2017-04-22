Insta360 的「平价」8K VR 相机开放预购了

这两天 Facebook、GoPro 先后都公开了自己的 360 度相机新品，专业全景拍摄装备的市场一下子又热闹了起来。但相对来说，这类设备的价钱依旧很高，即便对许多工作室来说，开销都有点难以承受。比如说诺基亚的 Ozo，价格就高达 40,000 美元（约人民币 274,000 元），Facebook 去年的 Surround 参考设计，没有 30,000 美元（约人民币 205,000 元）也一样拿不下来。在这样的大环境下，Insta360 的 8K VR 相机 Pro 就显得相当「平价」了。只要人民币 24,888 元的它，赶在 NAB Show 开跑前，终于也开启了预售。
如果你对 Insta360 这个品牌还不太熟悉的话，可以看看华为荣耀和 Nubia 最近新发的手机配件，有两款即插式的全景相机配件，就都是出自他们的手笔。当然啰，跟它们相比 Pro 完全不是一个等级的东西，从一开始官方就直言 Nokia Ozo 是其追赶的目标，而两者在许多规格上也确实都不相伯仲。Pro 总共配有 6 颗视角 200 度的镜头（比 Ozo 少两颗），支持 360 度影像拼接成片（4K @30fps，H.265 / H.264 或者 4K 3D @25fps，H.264），机身内建有 4 个麦克风（还可以再外接一个）。
通过 Insta360 的后制软件或第三方工具，你还可以制作出 8K @30fps、6K 3D @30fps 或 4K @100fps 慢动作的视频，至于拍照则最高支持 360 度的 8K 全景或是 8K 3D。设备本身配有 SD 卡插槽，也可通过 USB-C 3.0 连接外置存储。
和 Ozo 一样，Pro 也支持 Wi-Fi、以太网、HDMI，可以进行即时 360 度影像预览，甚至还能以 6K 3D 或 4K 3D 进行直播（通过 Facebook、YouTube、Insta360 服务器或其它支持 RTMP 的平台）。其电池为 5,000mAh，能连续使用大约 75 分钟，可以拆下更换，用起来还是非常方便的。此外，Pro 的重量只有 1.2kg，携带起来并没有太大负担，当然，你也是可以直接把它装到脚架上使用的。
比较可惜的是，我们是在 Insta360 的办公室内试玩 Pro，拍出的照片未必能反映出其真正的实力。如果你有兴趣的话，可以戴上头戴设备去官网产品页欣赏更多实拍样本啊。