三星和亚马逊推出 HDR10+ 标准对抗 Dobly Vision





这听起来跟杜比描述 Dolby Vision 优势时的说法差不多，而为了确保新标准的接受度，三星也跟 Transkoder 后制系统背后的公司 Colorfront 达成了合作，并且还设法将 HDR10+ 加到了 UltraHD 蓝光、Netflix 等都在使用的 x265 Codec 里面。跟收费的 Dolby Vision 不同的是，HDR10+ 仍是一款免费的开放标准。但前者自有收钱的道理，像是 12-bit 色彩范围、最高 10,000 尼特的亮度支持（都是为下一代电视准备）等，现在还是只有采用 Dolby Vision 的机器才有。而且它能向下支持到 HDMI 1.4a，HDR10 必需要 HDMI 2.0 才行。另外，Dolby Vision 是可以兼容 HDR10 的，但 HDR10+ 行不行，暂时还没一个确切的说法。



据介绍，亚马逊会从「今年晚些时候」在全球范围内开始串流播放 HDR10+ 影像。新标准能不能站稳脚跟，到那个时候应该就会有答案了。