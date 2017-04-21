三星和亚马逊推出 HDR10+ 标准对抗 Dobly Vision

觉得目前电视市场中的 HDR 标准已经太多？三星跟亚马逊显然不这么认为。早些时候，这两家公司在 HDR10 开放标准的基础上，推出了改进版的 HDR10+，希望以此来增加对抗 Dolby Vision 时的竞争力（当然也少不了避开授权费的因素）。未来亚马逊会在串流影像中加入新的技术，而三星则会将 HDR10+ 运用到 2017 年款的全线 4K 电视上，并会为去年的型号提供对应的更新。
跟 Dolby Vision 一样，HDR10+ 会根据场景运用「动态 metadata」，用三星的话来说，一台支持 HDR10+ 的电视能「以每个场景甚至每一帧」为基础，来对画面的亮度进行调节。比方说，在一部整体偏明亮的电影里，HDR10 电视在显示昏暗场景时「实际情况会比导演希望表现出来的效果更暗」。而 HDR10+ 则不会遇到这种情况，换句话说，它能让呈现出来的影像更加符合创作者的意图。
这听起来跟杜比描述 Dolby Vision 优势时的说法差不多，而为了确保新标准的接受度，三星也跟 Transkoder 后制系统背后的公司 Colorfront 达成了合作，并且还设法将 HDR10+ 加到了 UltraHD 蓝光、Netflix 等都在使用的 x265 Codec 里面。跟收费的 Dolby Vision 不同的是，HDR10+ 仍是一款免费的开放标准。但前者自有收钱的道理，像是 12-bit 色彩范围、最高 10,000 尼特的亮度支持（都是为下一代电视准备）等，现在还是只有采用 Dolby Vision 的机器才有。而且它能向下支持到 HDMI 1.4a，HDR10 必需要 HDMI 2.0 才行。另外，Dolby Vision 是可以兼容 HDR10 的，但 HDR10+ 行不行，暂时还没一个确切的说法。
据介绍，亚马逊会从「今年晚些时候」在全球范围内开始串流播放 HDR10+ 影像。新标准能不能站稳脚跟，到那个时候应该就会有答案了。