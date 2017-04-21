未来可能会有记事贴或是专攻音质的 Moto Mods

手机模块化这个概念成功与否，跟背后的生态圈是否健康有着莫大的关系。相较其它厂商，联想在这件事上的觉悟显然更高，一直在进行的 Moto Mods 骇客松就是最好的例子。而在昨天，他们将各地的优胜者聚集到芝加哥，拉来 Verizon 一起做评委，希望进一步决出最优秀的创新作品。这一次获胜的团队，将能从 Lenovo Capital 那里拿到最高 100 万美元的投资，同时在零售推广上也将得到 Verizon 的帮助。
那么，比赛的结果如何？有两款 Mods 最终赢得了厂方的青睐。首先是由 Andrius Valentukonis 和 Ilja Laurs 开发的 Digiframe，它是一款能以 Widget 形式显示各类信息、备忘内容的「记事贴」屏幕。你除了可以将其装在手机背面外，还能依靠磁性把它直接黏到类似冰箱门那样的表面之上，这样其他同住人就也能方便地看到提醒了。
另一款胜出的作品，是由 Abigain Brown 和 Yousef Alsayid 打造的 MACAY TrueSound HiFi。它能够完成数字与模拟讯号相互间的转换，并且配有 HiDef 音频插口，可以连接高端喇叭、耳机或录音室设备供发烧友或专业人士使用。
其它诸如无线充电、侧滑键盘、太阳能充电等入围 Mods，接下来也都会和两款优胜作品一起，加入 Moto Mods Accelerator 计划。厂方会提供工程、设计方面的支持，期间 Indiegogo 也会作为募资平台参与进来。当然，要多久之后才能见到成品目前还真不好说，但联想愿意在这上面花力气，应该是 Moto 粉丝很乐于见到的吧。