Ad-blocker 广告阻挡在现在已经不算什么新鲜的功能了,不过如果 Google 准备要让 Chrome 浏览器本身就直接内建此功能,那可就有点争议的感觉了 -- 毕竟 Google 自己也有做这样的业务啊... 根据华尔街日报的匿名消息指出,Google 正计划在移动版与桌面版的 Chrome 浏览器中加入阻挡广告的功能。虽说 Google 早已在 Adblock Plus 付费让自己成为白名单了,但他们似乎也准备自己操刀提供类似的功能。据称,Chrome 的广告阻挡将会依据 Coalition for Better Ads 的标准来判断是否为阻挡的对象,基本上一些弹出式广告、自动播放的有声广告、页面阻挡的倒数广告等,都会是未来 Chrome 的防范对象。这样的做法正面意义也许是希望使用者不要因为那些特别恼人的广告,而选择安装一次阻挡所有广告的外挂,或者干脆改用别的浏览器。但如果被解读为只希望能集中投放自己的内容,也似乎不是完全没有这样解释的空间。