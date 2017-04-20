余承东：个别友商在借 P10 的问题「大肆抹黑」华为

最近华为 P10 系列的疏油层和存储芯片问题闹得沸沸扬扬，而官方现在也陆续通过各种渠道对此进行了回应。继昨天那篇完全如预料之内的声明以后，一向以「大嘴」著称的华为消费者 BG CEO 余承东，终于也忍不住开始发声了。首先关于疏油层，他表示之所以选择放弃，是因为最新的 Gorilla Glass 5 在涂上疏油层后会导致屏幕出现静电纹。于是在「行业内没能找到解决方案」的前提下，他们在换回上一代 Gorilla Glass 和不用疏油层间选择了后者，因为「玻璃抗摔的价值要远远高于涂抹疏油层」。
不过按照他的说法，之后华为已经找到了新的防静电疏油层技术，后续发货的 P10 已经不存在这个问题。前期不带疏油层的手机可以直接拿去体验店重新涂抹。至于混用 eMMC 和 UFS 存储，则是由于「供应链闪存的严重缺货」。但余总坚称「即便使用 eMMC 存储的（P10）」，仍能「保持良好的实际使用性能体验」。同时还直指「个别友商看到华为 P10 手机的全球热销十分眼红」，所以「大肆抹黑」，故意「误导消费者」。
对于余承东的表态，我们觉得至少疏油层的问题，现在已经算是有了个还比较妥善的处理方法。但存储芯片这桩事，显然他还是没搞清楚「不患寡而患不均」的道理啊... 话说，在老余发出的微博最后，还断言「靠歪门邪道的企业，无法长久生存」。话是这么说没错，但在这个节点上这么讲话，真的不怕给自己招黑吗？