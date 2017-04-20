MasterCard 直接在信用卡上加入指纹辨识功能了

这种类型的卡片一但上线提供，想使用的朋友则是必须亲临一趟银行办理并登录指纹在卡片上加密的 EMV 芯片上，要注意的是，每张卡片仅支持最多两组指纹，而且必须要是本人才可以使用的唷。信用卡本身的厚度出乎意料地并没有比一般卡片增厚很多，不过还是可以感受到指纹辨识器在卡片上的强烈存在感 -- 手指大小，但还是不算小片。它的辨识速度相当迅速，一旦插入卡片便会显示授权中的字样，压上指纹之后则是会显示 Yes 或是完成认证的字样，代表完成了这次的支付，相当简单。也许哪天有机会来到我们这边的时候，各位也可以考虑抢先尝试看看啊！