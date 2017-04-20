MasterCard 直接在信用卡上加入指纹辨识功能了

指纹辨识是 Apple Pay 所使用的移动设备的必要功能，那么如果在信用卡上也加入这个生物识别功能，想必也可以让安全性更加提升吧？MasterCard 最近就完成了这项工程，把指纹辨识功能给埋进了薄薄的一张信用卡当中。上图信用卡角落新增的那个黑底金黄色虚线的部位，就是 MasterCard 所开发，目前正在测试当中的内建指纹辨识的信用卡片。通过内建的超薄芯片，将可让信用卡用户以指纹来进行刷卡认证，可以避免签名或输入密码的不方便。
指纹辨识信用卡目前开始了在北美的测试阶段，MasterCard 则是希望能在 2017 年底前向全球提供 -- 尽管这样子希望，不过这其实也像各种支付一样，还得要等在地的银行正式提供支持才可能使用。是说至少这并不是就「只能」用指纹来支付了，你还是可以用传统的方式刷卡，所以应该还好啦。不过相信一旦用上了更便利且安全的支付方式，应该很快就会让许多人上瘾了才是。
这种类型的卡片一但上线提供，想使用的朋友则是必须亲临一趟银行办理并登录指纹在卡片上加密的 EMV 芯片上，要注意的是，每张卡片仅支持最多两组指纹，而且必须要是本人才可以使用的唷。信用卡本身的厚度出乎意料地并没有比一般卡片增厚很多，不过还是可以感受到指纹辨识器在卡片上的强烈存在感 -- 手指大小，但还是不算小片。它的辨识速度相当迅速，一旦插入卡片便会显示授权中的字样，压上指纹之后则是会显示 Yes 或是完成认证的字样，代表完成了这次的支付，相当简单。也许哪天有机会来到我们这边的时候，各位也可以考虑抢先尝试看看啊！