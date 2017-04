对于 新版 MacBook 的使用者而言,统一采用 USB-C 界面所带来的优点,似乎还暂时远不及需要携带 一堆转接线 的麻烦。台湾品牌 Innerexile 希望能为这样的问题带来解决方案,推出了一款支持大多连接需求的多功能 USB-C 铝制外接盒。让你通过一个小小配件,就能用来读取 SD / microSD 记忆卡,连接 HDMI 输出 4K 30fps 的影像,并能以支持三个 USB 3.0 口、10/100/1000BASE-T 以太网口,甚至还可接上原厂的 USB-C 充电线持续充电。它的重量约为 74g,并且可提供 OS X El Capitan 以上系统的热插拔无驱动支持。单就规格上来看,应该算是市面上颇强大的集线器 Hub 了。Innerexile SOLO All in one hub 已经在即日起开始早鸟预购活动,将可用 NT$1,690 的价格买到,有转接器需求的朋友可以参考看看。