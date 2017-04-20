普通的 GoPro 六合一就成了全新的 Fusion 全景相机

继 Facebook 之后，GoPro 现在也公布了自己的第一款全景相机。这款被称作 Fusion 的产品是「由六台（普通的）GoPro 相机组合而成」，可以拍摄 5.2K 分辨率的 VR 或非 VR 视频、照片（非 VR 的内容是由裁切得来），用公司 CEO Nicholas Woodman 的话来说，它「代表了各类全景拍摄的最先进水准」。实际上，早在去年年中与 MotoGP 达成合作时，GoPro 就在一段预告片中暗示过自己正在开发一款消费类的 360 度相机。当时出现的是一台被装在机车上前后都有镜头的设备，而在后来的 CES 2017 上，Woodman 也曾表示希望能让人「用一台多镜头的 GoPro 来记录自己的生活」。
新公布的 Fusion 是不是就是这么一款产品，现阶段厂方还不愿透露太多。我们甚至都没法确定它最终会不会是上面这张照片里的样子，但好在设备的实拍样本已被放到网上供人欣赏。按照 GoPro 的计划，他们会从今年夏天开始将 Fusion 交由专业的内容创作者试用。如果一切顺利的话，那今年晚些时候讲还会有一轮限量发售。当然啰，售价多少现在肯定还是要保持神秘，但里面装了六台 GoPro 想想也不会便宜到哪去吧。