Garmin 更新 Connect IQ 至 2.3 版，新增 Smart Home Control 支持

Garmin 的 Connect IQ 是坊间较为少见的独家软件平台，相对来说更新的可见度就比较低一点。但适用于近一年产品（包括 Fenix 5/5S/5X/Chronos、Forerunner 935/735XT、和 Vivoactive HR）的 2.3 版更新，这次大幅改进了多项功能，引起了我们的注意。
首先是与 Samsung SmartThings Control 的合作 -- 现在只要在手机上同时装有 Samsung 的 SmartThings App 与 Garmin 的 Connect Mobile App，就可以直接从手表上选择「场景」，由手表通过蓝牙与手机沟通，手机再把要求转送到家中的 SmartThings 控制中心，整个过程大约要等个两三秒左右。不过，这好像也要家里够小才行，不然手表一出了蓝牙范围，就遥控不了啰。
其他的改进大多是电力上的，最重要的大概就是被称为「Always Active」的新表面更新方式。因为表面不再是每次更新就对全屏幕进行刷新，而是仅更新需要改变的部份，Garmin 得以大幅增加更新频率（可达每 1/40 秒一次），而不显著影响电池寿命。此外，Connect IQ 也增加了在背景执行 App 的能力，可以定时触发某些 App 去做一些事，不用离开目前在使用的 App，这些 App 也可以暂时来到前景与使用者互动。最后，Connect IQ 现在可以每秒读取加速度感应器资料达 25 次之多，除了更精准的判定动作之外，在记录资料（像是投球动作）时也可以留下更平滑的曲线，更有助于分析。
Connect IQ 还为第三方 App 留下了付费的「后门」。过去 Connect IQ 平台上并没有付费的功能，让很多有心靠平台软件赚钱的公司只能从网络服务下手。现在 Connect IQ 可以将部份软件内部的功能「锁住」，输入金钥后才会开启完整功能，大幅简化了第三方厂商「收钱」的难度。
目前 Connect IQ 2.3 还在 beta 版本，以供开发者测试为主。想必正式版也很快就会到来了吧！