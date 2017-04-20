Facebook 的新款 360 度相机能以六个自由度进行拍摄

虽然你在这篇文章内看到的实物照片，都源于 Area 404 硬件实验室的原型机，但 Facebook 表示自己其实已经和「部分商业伙伴」达成了授权合作。此外，在 x24 的开发过程中，热成像技术领域中的翘楚 FLIR 也有参与其中。而另一台 x6，则完全是靠 Facebook 自己在内部打造。



那么，用六个自由度拍出来的东西究竟有什么特别呢？简单来说，普通 360 度相机「眼」里的世界，可以理解成固定在那里，并不会随着你的运动而动。但在 x24 和 x6 拍出的全景影像里，就算是同样的场景，因为相机能将不同角度拍下的画面放到一起重构的关系，你在摇头、走动时眼里看到的东西，会更贴近真实世界的感觉，给使用者以更强烈的沉浸感。据 Facebook 介绍，能达到这样的效果，除了要有合适的硬件搭配外，软件上也得付出更多的工夫才行。用工程主管 Brian Cabral 的话来说，他们找到了获取尽可能多信息的「最优模式」。







幸运的是，Facebook 给了我们一次体验 x24 的机会。我们首先玩到的 demo 是在一个水族馆的水下通道内拍摄，通过 Oculus Rift，可以感受到虚拟的视野变化跟真实情况很像，而且跟普通 360 度相机不同的是，你的视线可以「穿过」相机所在的位置，并不会看到机器、脚架之类的东西，人就好像真正融入了那个环境里一样。



而另一个 demo 则是表现出了用六自由度拍摄时，每个像素附带的距离数据所引发出来的 3D 特性。对 VR 内容的创作者来说，这意味着特效制作的无限可能性。不需要绿幕，你就可以直接在实景真人的视频中加入 3D 效果了。在 Facebook 给我们看的示范中，可以随意加入飞舞的蝴蝶，你甚至能用 Touch 手柄跟其互动，或者说跳出整个场景，将全部画面压缩到一起做成一个雪花玻璃球的样子。







当然，鉴于目前产品还处于原型机阶段，像边缘漏光之类的问题还是有的，但 Facebook 已经在设法解决、改善。「这是一种全新的影像、浸入体验式媒体。」Facebook 沉浸媒体业务的主管 Eric Cheng（前 Lytro 摄影总监）这么说道，「使用六自由度拍摄过去曾被运用到游戏和 VR 内容的制作中，但真人实景是从没尝试过的。」听到这里，你应该也就知道为什么 Facebook 要跟 Adobe、Foundry、Otoy 等后制公司合作了吧？为 x24、X6 开发出一套可用的工作流程，放到内容制作业里是有相当大潜力的。



那像 Lytro Immerge 这样的潜在对手，跟它相比 Facebook 的相机优势在哪里？「Lytro 是非常非常高端的产品了。」Cabral 说道。在他看来 x24 和 x6 的便携性更好，在拍摄时的灵活性应该会更胜一筹。至于此类相机何时能进入大众市场，CTO Mike Schroepfer 表示这是他们「长远的目标」。Facebook 希望有更多人来制作出色的 360 度、3D 内容，同时也希望自己做的东西能成为业界的「黄金标准」。