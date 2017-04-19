让雷军「等了七年」的小米 6 终于到来！

而在规格方面，米 6 搭载了满血版 Snapdragon 835 芯片和 6GB RAM，同时有支持新一代护眼技术和 4,096 级背光调节（最低能暗到 1 尼特）的 5.15 吋 1080p 屏幕，以及 2 x 2 双路 Wi-Fi、立体声双扬声器、全功能 NFC 和适用于 QC 3.0 的 3,350mAh 电池。拍照的部分，米 6 的主相机选择了跟 iPhone 7 Plus 一样的广角 + 长焦双镜方案，不过并没有难看的凸起。两颗感官元件均为 12MP（索尼 IMX 386 + 三星 s5k3m3），主打背景虚化功能，可以 2 倍光学变焦，比较厉害的是还加入了四轴光学防抖。







发售信息方面，使用玻璃背盖的 64GB 版本，价格是 2,499 元。小米照例另外还加推了一个使用陶瓷背盖的 128GB 尊享版，一样是「四曲面」，售价为 2,999 元，两者都会于 4 月 28 日开卖。稍后我们会奉上动手玩，感兴趣的朋友记得留意一下。