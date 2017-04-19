让雷军「等了七年」的小米 6 终于到来！

发布会前，在小米口中已经「等了七年」的新旗舰小米 6，今天下午终于正式和大家见面了。在设计上，这款手机算是跟前代的米 5 一脉相承，它依旧延用了双面玻璃，不同之处在于增加了上下边缘的弧度，以达成所谓「四曲面」的效果。同时，设备去掉了 3.5mm 耳机口，中框重回不锈钢材质。依照蓝、白、黑三种机身份别选用金、亮银、亮黑配色（其实还有一个亮银版本的机身，但因为曲面玻璃电镀难度太高目前还无法量产）。除此之外，小米 6 具备防泼溅机能，而且也选择了类似小米 5s 那样的无孔式指纹辨识方案，不过没有提及是否用到了超声波技术，但据称在速度和准确率上均有提升。
更新：指纹已确认为电容式。
而在规格方面，米 6 搭载了满血版 Snapdragon 835 芯片和 6GB RAM，同时有支持新一代护眼技术和 4,096 级背光调节（最低能暗到 1 尼特）的 5.15 吋 1080p 屏幕，以及 2 x 2 双路 Wi-Fi、立体声双扬声器、全功能 NFC 和适用于 QC 3.0 的 3,350mAh 电池。拍照的部分，米 6 的主相机选择了跟 iPhone 7 Plus 一样的广角 + 长焦双镜方案，不过并没有难看的凸起。两颗感官元件均为 12MP（索尼 IMX 386 + 三星 s5k3m3），主打背景虚化功能，可以 2 倍光学变焦，比较厉害的是还加入了四轴光学防抖。
发售信息方面，使用玻璃背盖的 64GB 版本，价格是 2,499 元。小米照例另外还加推了一个使用陶瓷背盖的 128GB 尊享版，一样是「四曲面」，售价为 2,999 元，两者都会于 4 月 28 日开卖。稍后我们会奉上动手玩，感兴趣的朋友记得留意一下。