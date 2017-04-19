索尼 A9 全幅无反正式发布：瞄准专业市场的高速相机

搭配最新的 BIONZ X 处理器与前端 LSI 的加持之下，A9 可以提供高达 60fps 的自动对焦与自动曝光计算检测，Sony 号称其相较 A7R II 具备有更快速 25% 的对焦机能，理应能更能应付快速移动的被摄物。既然是现阶段最高端的全幅无反机种（铭牌是金色的了...），对应专业摄影需求的部分，A9 亦可拍摄最高 241 张 RAW 或 362 张的 JPEG 相片，并且支持双 UHS-II 记忆卡以及 LAN 接口。4K 录影（将由全幅尺寸并由 6K 分辨率直读 ，FHD 则是可达 120fps）以及 5 级 5 轴防抖功能也是 Alpha 全幅无反的基本规格了。









此外，搭配新的 Z 型电池 NP-FZ100（万年 NP-FW50 终于换了啊！！）则是相较 W 型电池可提供 2.2 倍的电池续航 -- CIPA 张数单颗电池为 480 张（观景器）/ 650 张（LCD）。坦白讲，这可是无反一直以来被诟病之处，看来搭配垂直手柄应该可以带来更符合专业用途的续航时间了！我们也看到了新的 BC-QZ1 快充充电器出现在了新闻稿当中，不过即便名为快充，Z 型电池其实仍需要将近 2.5 小时的充电时间就是了。重量数据方面，根据官方规格表中 A9 搭配这个新电池与记忆卡的重量为 673g，三围为 126.9mm x 95.6mm x 63.0mm。作为参考，A7RM2 的重量为 625g，所以其实没有重很多呢。











A9 搭载的光学观景器这次采用了 368.6 万点、120fps 的规格，亮度也有两倍增进。屏幕则是终于加入 A6500 上看到的「触控对焦」的规格。操作部分就目前粗浅看到，大致上新增了一个专属的摇杆，还有将对焦模式转盘放到了连拍转盘之下。而且可以看到包括拍摄模式的双转盘上都搭载了锁定的机制。相机左肩的 Menu 一旁则是有着 C3 的定制按钮，录影按键也移到了观景窗一旁（怎样都比 A7 好按？），AF 与 AE 按钮则是正式分开为两个按钮，而非以往的切换规格。以上是我们从发布会上观察到的一些变更，更多的动手玩报道也许还要等待本地发布才能有进一步的消息，敬请期待。